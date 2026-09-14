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Posle epskog preokreta "Orlova": Evo kako izgleda tabela u grupi Srbije!

Новости онлине/С.С.

14. 09. 2026. u 19:01

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Odbojkaši gubili 0:2, ali na kraju upisali veliku pobedu nad Holandijom.

После епског преокрета Орлова: Ево како изгледа табела у групи Србије!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Predvođeni najefikasnijim akterom na parketu, Draženom Luburićem, koji je meč završio sa 38 poena, izabranici selektora Georga Krecua ostvarili su izuzetno značajan trijumf.

Posle slavlja nad Estonijom (3:0) i neočekivanog kiksa protiv Finske (1:3), "plava četa" vratila se na pobednički kolosek, pred finiš takmičenja u C grupi.

FOTO: Korhonen/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pogled na tabelu donosi mnogo lakšu situaciju, jer je Srbija na pozitivnom skoru 2-1 i zauzima treću poziciju sa pet bodova. Ispred su neprikosnovena Finske (3-0) sa 8 bodova i drugoplasirana Danska koja ima isti učinak kao "orlovi", a na kontu šest poena.

Što se tiče ostalih reprezentacija, Belgija ima utakmicu manje i skor 1-1, Estonija je pretrpela dva poraza (0-2), a Holandija sva tri (0-3) i drži poslednje mesto u C grupi.

Standings provided by Sofascore
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