Posle epskog preokreta "Orlova": Evo kako izgleda tabela u grupi Srbije!
Odbojkaši gubili 0:2, ali na kraju upisali veliku pobedu nad Holandijom.
Predvođeni najefikasnijim akterom na parketu, Draženom Luburićem, koji je meč završio sa 38 poena, izabranici selektora Georga Krecua ostvarili su izuzetno značajan trijumf.
Posle slavlja nad Estonijom (3:0) i neočekivanog kiksa protiv Finske (1:3), "plava četa" vratila se na pobednički kolosek, pred finiš takmičenja u C grupi.
Pogled na tabelu donosi mnogo lakšu situaciju, jer je Srbija na pozitivnom skoru 2-1 i zauzima treću poziciju sa pet bodova. Ispred su neprikosnovena Finske (3-0) sa 8 bodova i drugoplasirana Danska koja ima isti učinak kao "orlovi", a na kontu šest poena.
Što se tiče ostalih reprezentacija, Belgija ima utakmicu manje i skor 1-1, Estonija je pretrpela dva poraza (0-2), a Holandija sva tri (0-3) i drži poslednje mesto u C grupi.
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