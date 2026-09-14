FK Partizan u danu isplatio 800.000 evra bivšim igračima
FK Partizan se nalazi već duže vreme u finansijskim problemima, ali su sada crno-beli uspeli da reše dug prema osmorici bivši igrača i tako bar malo skinu "teret" sa leđa.
Kako saznaje Mozzart sport, isplaćeni su Nikola Lakčević (68.421 evro), Marko Milovanović (51.000), Nikola Antić (35.000), Aleksandar Šćekić (150.000), Svetozar Marković (150.357), Marko Živković (156.916), Aranđel Stojković (85.950) i Aleksandar Filipović (107.750). Zbirno 805.394 evra.
Očekuje se da u narednim sedmicama deo duga bude regulisan i Bibarsu Nathu, kom se duguje 1.200.000 evra.
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