Fudbal

FK Partizan u danu isplatio 800.000 evra bivšim igračima

Filip Milošević

14. 09. 2026. u 18:32

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FK Partizan se nalazi već duže vreme u finansijskim problemima, ali su sada crno-beli uspeli da reše dug prema osmorici bivši igrača i tako bar malo skinu "teret" sa leđa.

ФК Партизан у дану исплатио 800.000 евра бившим играчима

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako saznaje Mozzart sport, isplaćeni su Nikola Lakčević (68.421 evro), Marko Milovanović (51.000), Nikola Antić (35.000), Aleksandar Šćekić (150.000), Svetozar Marković (150.357), Marko Živković (156.916), Aranđel Stojković (85.950) i Aleksandar Filipović (107.750). Zbirno 805.394 evra.

Očekuje se da u narednim sedmicama deo duga bude regulisan i Bibarsu Nathu, kom se duguje 1.200.000 evra.

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