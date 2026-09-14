"Hvala što nas podržavate, znamo da vam idemo na živce..." Hit izjava "heroja" Srbije u pobedi nad Holandijom na Evropskom prvenstvu
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).
Heroj Srbije bio je Dražen Luburić koji je završio utakmicu sa 38 poena, a njegov poen je bio i poslednji na meču, sa kojim je "nokautirao" Holanđane.
Posle meča, Luburić je dao kratku ali zanimljivu izjavu posvećenu navijačima Srbije.
- Hvala što nas podržavate, znamo da vam idemo na živce često, ali šta da radimo. Borimo se i hvala vam - poručio je Luburić.
Preporučujemo
PROPAST AMERIKA I AUSTRALIJE: Šta se desilo sa nekadašnjim teniskim velesilama?
14. 09. 2026. u 15:23
MEKGREGOR ODBROJAVA DO SLOBODE: "Još jedna UFC borba i slobodan sam"!
14. 09. 2026. u 14:55
Blagojeviću odbrojani dani?! Oglasio se Akron posle novog poraza Srbina!
14. 09. 2026. u 14:50
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)