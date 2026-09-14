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"Hvala što nas podržavate, znamo da vam idemo na živce..." Hit izjava "heroja" Srbije u pobedi nad Holandijom na Evropskom prvenstvu

Filip Milošević

14. 09. 2026. u 19:11

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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).

Хвала што нас подржавате, знамо да вам идемо на живце... Хит изјава хероја Србије у победи над Холандијом на Европском првенству

Foto: Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia

Heroj Srbije bio je Dražen Luburić koji je završio utakmicu sa 38 poena, a njegov poen je bio i poslednji na meču, sa kojim je "nokautirao" Holanđane.

Posle meča, Luburić je dao kratku ali zanimljivu izjavu posvećenu navijačima Srbije.

- Hvala što nas podržavate, znamo da vam idemo na živce često, ali šta da radimo. Borimo se i hvala vam - poručio je Luburić.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

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