Fudbal

"Uvek je prijatno pobediti Partizan i Zvezdu, još kad je to u Beogradu..." Trener Vojvodine o pobedi nad crno-belima, ciljevima "stare dame

Filip Milošević

14. 09. 2026. u 19:34

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Trener FK Vojvodine, Marko Savić, gostovao je u podkastu "2x45" i tom prilikom pričao o mnogim fudbalskim temama, a prokomentarisao je i pobedu nad Partizanom u nedelju (2:3) i to na stadionu crno-belih.

Увек је пријатно победити Партизан и Звезду, још кад је то у Београду... Тренер Војводине о победи над црно-белима, циљевима старе даме

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Uvek je prijatno pobediti i Partizan i Crvenu zvezdu. Još kad je to u Beogradu, čini mi se da je to navijačima još nekako slađe. Međutim, mi smo tek na početku sezone i nema mesta za veliku euforiju, a i kad bude bilo malo onako turbulentno, ne bi trebalo da ima mesta ni nekoj depresiji. Tako da moramo da držimo neku konstantu i da vidimo na kraju sezone gde će da nas dovesti naše igre i naši rezultati.

Ta utakmica protiv Partizana, u kojoj meri je bila Vojvodina kakvu želite, kao trener sa svojim saradnicima, sa čelnicima naravno, ili koliko ste daleko od onoga što želite?

-Pa iskreno, ne bih da zvučim sad onako... Mi smo pobedili utakmicu i rezultatski ne može bolje. Stvarno ne može bolje, pobedili smo Partizan na JNA, tu je tačka. Što se igre tiče, mi nismo ni... nismo ni ne kvalitetom, nego nismo ni blizu tome kako bih ja želeo da izgleda ekipa. Ali mislim da nije ni realno da izgledamo mnogo bolje nego što izgledamo sad. Mi smo uzeli ekipu usred sezone. Hoćemo da promenimo stil igre, to nije nimalo lako, moramo da nađemo neki balans u tome. A imamo takmičenje koje je svaka tri-četiri dana utakmica, pa utakmica, pa utakmica, a morate da isporučite neki rezultat. Igrače još upoznajemo, tako da generalno što se tiče rezultata tu stvarno teško da može nešto mnogo bolje. Što se igre tiče, siguran sam da može.

A šta je rezultat u ovom trenutku za Vojvodinu?

Pa ja mislim da je rezultat neki trofej i da budemo konkurentni u ligi... Da budemo tu, da budemo dosadni, da izazivamo sad i Zvezdu i Partizan, pa da vidimo ovaj koliko možemo da doguramo, da li možemo da ih prebacimo - rekao je Savić u podkastu "2x45".

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