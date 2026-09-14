"Uvek je prijatno pobediti Partizan i Zvezdu, još kad je to u Beogradu..." Trener Vojvodine o pobedi nad crno-belima, ciljevima "stare dame
Trener FK Vojvodine, Marko Savić, gostovao je u podkastu "2x45" i tom prilikom pričao o mnogim fudbalskim temama, a prokomentarisao je i pobedu nad Partizanom u nedelju (2:3) i to na stadionu crno-belih.
- Uvek je prijatno pobediti i Partizan i Crvenu zvezdu. Još kad je to u Beogradu, čini mi se da je to navijačima još nekako slađe. Međutim, mi smo tek na početku sezone i nema mesta za veliku euforiju, a i kad bude bilo malo onako turbulentno, ne bi trebalo da ima mesta ni nekoj depresiji. Tako da moramo da držimo neku konstantu i da vidimo na kraju sezone gde će da nas dovesti naše igre i naši rezultati.
Ta utakmica protiv Partizana, u kojoj meri je bila Vojvodina kakvu želite, kao trener sa svojim saradnicima, sa čelnicima naravno, ili koliko ste daleko od onoga što želite?
-Pa iskreno, ne bih da zvučim sad onako... Mi smo pobedili utakmicu i rezultatski ne može bolje. Stvarno ne može bolje, pobedili smo Partizan na JNA, tu je tačka. Što se igre tiče, mi nismo ni... nismo ni ne kvalitetom, nego nismo ni blizu tome kako bih ja želeo da izgleda ekipa. Ali mislim da nije ni realno da izgledamo mnogo bolje nego što izgledamo sad. Mi smo uzeli ekipu usred sezone. Hoćemo da promenimo stil igre, to nije nimalo lako, moramo da nađemo neki balans u tome. A imamo takmičenje koje je svaka tri-četiri dana utakmica, pa utakmica, pa utakmica, a morate da isporučite neki rezultat. Igrače još upoznajemo, tako da generalno što se tiče rezultata tu stvarno teško da može nešto mnogo bolje. Što se igre tiče, siguran sam da može.
A šta je rezultat u ovom trenutku za Vojvodinu?
Pa ja mislim da je rezultat neki trofej i da budemo konkurentni u ligi... Da budemo tu, da budemo dosadni, da izazivamo sad i Zvezdu i Partizan, pa da vidimo ovaj koliko možemo da doguramo, da li možemo da ih prebacimo - rekao je Savić u podkastu "2x45".
Preporučujemo
PROPAST AMERIKA I AUSTRALIJE: Šta se desilo sa nekadašnjim teniskim velesilama?
14. 09. 2026. u 15:23
MEKGREGOR ODBROJAVA DO SLOBODE: "Još jedna UFC borba i slobodan sam"!
14. 09. 2026. u 14:55
Blagojeviću odbrojani dani?! Oglasio se Akron posle novog poraza Srbina!
14. 09. 2026. u 14:50
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)