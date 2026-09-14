SRBIJA SE DIGLA IZ PEPELA: Holandija izgorela u paklu petog seta
Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera
Rezultat po setovima bio je 20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15. Najefikasniji u redovima "plavih" bio je Dražen Luburić sa 38 poena.
Miran Kujundžić je postigao 21 poen, dok je Aleksandar Nedeljković zabeležio 13. U selekciji Holandije istakao se Silvester Meijs sa 25 poena, a Tom Kops je upisao 21.
Srpski odbojkaši bili su na korak katastrofe pošto su gubili sa 2:0, a treći set se igrao na razliku i protivnik je propustio četiri meč-lopte, ali uspeli su da preokrenu rezultat i stignu do druge pobede.
Naša reprezentacija ostaje nerešiva enigma za holanđane koji su uspeli da izgube i sedmi uzastopni međusobni duel na ebropskim prvenstvima. Poslednja pobeda Holandije nad "orlovima" datira još iz 20. veka, preciznije 1999. godine.
Srbija posle tri kola ima dve pobede (Estonija je savladana u prvom kolu) i poraz (od Finske u drugoj rundi) i opet drži sve u svojim rukama kada je reč o plasmanu u nardednu fazu prvenstva.
Finska je prva u grupi C sa osam bodova, Danska je drugoplasirana sa šest, a Srbija ima pet. Belgija je na četvrtoj poziciji u grupi sa četiri boda, Holandija je ovim taj-brejk porazom upisala prvi bod, dok je Estonija poslednja bez bodova.
Sledeći meč za izabranike Georga Krecua je protiv Danske, u sredu od 16 časova, a grupnu fazu zatvaramo utakmicom sa Belgijom.
Preporučujemo
PROPAST AMERIKA I AUSTRALIJE: Šta se desilo sa nekadašnjim teniskim velesilama?
14. 09. 2026. u 15:23
MEKGREGOR ODBROJAVA DO SLOBODE: "Još jedna UFC borba i slobodan sam"!
14. 09. 2026. u 14:55
Blagojeviću odbrojani dani?! Oglasio se Akron posle novog poraza Srbina!
14. 09. 2026. u 14:50
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)