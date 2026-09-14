SRBIJA SE DIGLA IZ PEPELA: Holandija izgorela u paklu petog seta

Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera

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Rezultat po setovima bio je 20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15. Najefikasniji u redovima "plavih" bio je Dražen Luburić sa 38 poena.

Miran Kujundžić je postigao 21 poen, dok je Aleksandar Nedeljković zabeležio 13. U selekciji Holandije istakao se Silvester Meijs sa 25 poena, a Tom Kops je upisao 21.

Srpski odbojkaši bili su na korak katastrofe pošto su gubili sa 2:0, a treći set se igrao na razliku i protivnik je propustio četiri meč-lopte, ali uspeli su da preokrenu rezultat i stignu do druge pobede.

Naša reprezentacija ostaje nerešiva enigma za holanđane koji su uspeli da izgube i sedmi uzastopni međusobni duel na ebropskim prvenstvima. Poslednja pobeda Holandije nad "orlovima" datira još iz 20. veka, preciznije 1999. godine.

Srbija posle tri kola ima dve pobede (Estonija je savladana u prvom kolu) i poraz (od Finske u drugoj rundi) i opet drži sve u svojim rukama kada je reč o plasmanu u nardednu fazu prvenstva.

Finska je prva u grupi C sa osam bodova, Danska je drugoplasirana sa šest, a Srbija ima pet. Belgija je na četvrtoj poziciji u grupi sa četiri boda, Holandija je ovim taj-brejk porazom upisala prvi bod, dok je Estonija poslednja bez bodova.

Sledeći meč za izabranike Georga Krecua je protiv Danske, u sredu od 16 časova, a grupnu fazu zatvaramo utakmicom sa Belgijom.