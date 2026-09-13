Siti je gazda Mančestera! Junajtedu ne pomaže ni igrač više, Haland rešio veliki derbi! (VIDEO)
Derbi Mančestera doneo strašan fudbal.
Fudbaleri Mančester junajteda poraženi su na Old Trafordu od Mančester sitija rezultatom 0:1 (0:1).
Gol odluke u velikom gradskom derbiju, postigao je Norvežanin Erling Haland u 60. minutu, a domaćinu nije bio dovoljan ni igrač više tokom najvećeg dela meča.
Naime, neopreznost ili bolje rečeno glupost Fila Fodena i udaranje nogom Bruna Fernandeša, u trenucima kada je lopta uveliko bila u autu.
Sudija Majkl Oliver nije imao dilemu i bez razmišljanja da čeka signal iz VAR sobe, pokazao je crveni karton vezisti "građana".
Ni to nije obeshrabrilo četu Enca Mareske da pokaže ko je vladar Mančestera. Zahvaljujući svom najboljem igraču i, prošle sezone najefikasnijem strelcu lige, stigao je do pobede posle sat vremena igre. Posle dodavanja sa Semenjom, centaršut je uputio Joško Gvardiol, a Norvežanin na drugoj stativi u padu poslao loptu u mrežu.
U prvom trenutku pokazan je ofsajd, međutim, posle reakcije iz VAR sobe i pregledanja snimka, priznat je pogodak. Razlog tome je ispružena noga Patrika Dorgua, greška koja je praktično rešila ovaj meč.
U poslednjem petom minutu sudijske nadoknade, Điđi Donaruma je odbranio zicer Brajanu Embeumu i spasio "građane", donevši im tri nova boda u sezoni.
PREMIJER LIGA – 4. KOLO
Nedelja
Koventri - Brajton 0:5 (0:1)
/Kostulas 36, Jalkuje 51, Gros 69pen, Dank 83, Ajari 90+4/
Mančester junajted - Mančester siti 0:1 (0:0)
Subota
Bornmut - Brentford 2:2 (1:1)
/Klajvert 38, Tavernije 52 - Šade 34, 56/
Aston Vila - Notingem Forest 1:2 (0:0)
/Alison 74 - Delap 46, Igor Žezus 88/
Čelsi - Hal 2:2 (1:2)
/Rodžers 7, Žoao Pedro 65 - Belumi 28, 34/
Kristal Palas - Ipsvič 2:3 (1:2)
Liverpul - Fulam 0:0
Totenhem - Everton 0:0
Sanderlend - Arsenal 0:2 (0:0)
/Gimarais 58, Saka 90+7/
Ponedeljak
Lids - Njukasl 21.00
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