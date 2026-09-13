Kakav šok za Srbiju: Odbojkaši izgubili od Finske na Evropskom prvenstvu
VELIKO iznenađenje desilo se na Evropskom prvenstvu u odbojci. Finska je u Tampereu pobedila Srbiju sa 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).
Nošena podrškom sa tribina, skaninavska selekcija je odigrala odličan meč i zasluženo stigla do trećeg trijumfa na ovom takmičenju.
U prvom setu Finska je bila mnogo bolja. Prva polovina drugog dela pripao je našoj selekciji, ali od tog momenta je rival dodao gas, stekao prednost od 21:15 u finišu i ubrzo povećao na 2:0.
Delovalo je da će utakmica trajati duže od tri seta, nakon što je Srbija u trećem imala prednost od šest razlike - 9:15. Ipak, Finska je malo po malo topila prednost, da bi u finišu napravila preokret i upisala veliku pobedu.
U našoj reprezentaciji najbolji je bio Lazar Marinović sa 14 poena, Dražen Luburić je brojao do 11. Kod Skandinavaca najviše se istakao Jonas Jokela sa 19, dok je Noa Martila stao na 12.
Srbija trenutno ima tri boda i naredni meč igra u ponedeljak od 16 časova protiv Holandije. Finska je prva sa osam bodova.
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