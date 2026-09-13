Paunoviću se smeši brk: Odigrao samo minut za Zvezdu, a sada Veljkov "orao" za 7 minuta upisao dve asistencije i vodio svoj tim do pobede!
U sjajnoj formi pred okupljanje nacionalnog tima, uoči starta A Divizije u Ligi nacija.
Fudbaleri Lećea savladali su Moncu rezultatom 3:2 (3:1), u petom kolu Serije A.
Junak trijumfa, uz dvostrukog strelca Lasana Kulibalija, bio je nekadašnji igrač Crvene zvezde - Ivan Ilić.
Srpski reprezentativac je bio asistent kod prva dva pogotka, pošto je sjajno izveo kornere, koje su u golove pretvorili već pomenuti Kulibali i Tjago Gabrijel.
Poslednju asistenciju rođeni Nišlija imao je 11. avgusta 2024. protiv Kozence u Kupu Italije, dok na gol čeka od 25. avgusta iste godine. Tada je zatresao mrežu Atalante u drugom kolu italijanskog prvenstva. Dugo je Ilić (25) kuburio sa različitim povredama, zbog kojih nikako nije uspevao da uhvati pravi ritam.
Svojevremeno je Ivan, sa svojim bratom Lukom, bio velika nada Crvene zvezde. U dresu srpskog šampiona odigrao je samo minut, a onda potpisao za Mančester siti. Potom su usledile česte pozajmice, igrao je za Zemun, NAK Bredu, Veronu, Torino...
Dolaskom u Leće, pokušava da "oživi karijeru", a ako je suditi po današnjoj partiji, veoma je blizu toga. Možda čak u pravom trenutku, jer "orlove" čekaju mečevi u Ligi nacija protiv Grčke i Holandije na Marakani.
Ako je suditi po trenutnoj formi, mogao bi da bude "džoker iz rukava" selektora Paunovića, pred start novog ciklusa u UEFA reprezentativnom takmičenju.
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