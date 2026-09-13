Radnički ostvario važnu pobedu: Nišlije slavile posle više od mesec dana (VIDEO)

FUDBALERI Radničkog iz Niša pobedili su OFK Beograd sa 3:1 na "Čairu" u 9. kolu Superlige Srbije i prekinuli su lošu seriju.

FOTO: Radule Perisic/ATAImages

Izabranici Marka Neđića su upisali prvi trijumf nakon četiri meča u kojima nisu slavili. Pre ove pobede poslednji put su slavili 2. avgusta protiv Zemuna (1:0).

Domaćin je sjajno otvorio utakmicu. Igrao se 7. minut kad je Ibrahim Mustafa pogodio za 1:0. To je bio jedini pogodak u prvom poluvremenu.

Drugi deo utakmice je bolje počeo za goste. Serhio Penja je u 52. minutu bio siguran sa bele tačke i doneo je izjednačenje "romantičarima".

Ipak, Radnički nije potonuo, nije ga poremetio primljen gol. Nišlije su uspele još dva puta da zatresu mrežu rivala i upišu tri boda. U strelce su se upisali Luka Izderić i Aleksandr Šestjuk.

Radnički je sad na 11. mestu na tabeli Superlige Srbije sa osam bodova, OFK Beograd je na poziciji 10 sa devet.

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