Radnički ostvario važnu pobedu: Nišlije slavile posle više od mesec dana (VIDEO)
FUDBALERI Radničkog iz Niša pobedili su OFK Beograd sa 3:1 na "Čairu" u 9. kolu Superlige Srbije i prekinuli su lošu seriju.
Izabranici Marka Neđića su upisali prvi trijumf nakon četiri meča u kojima nisu slavili. Pre ove pobede poslednji put su slavili 2. avgusta protiv Zemuna (1:0).
Domaćin je sjajno otvorio utakmicu. Igrao se 7. minut kad je Ibrahim Mustafa pogodio za 1:0. To je bio jedini pogodak u prvom poluvremenu.
Drugi deo utakmice je bolje počeo za goste. Serhio Penja je u 52. minutu bio siguran sa bele tačke i doneo je izjednačenje "romantičarima".
Ipak, Radnički nije potonuo, nije ga poremetio primljen gol. Nišlije su uspele još dva puta da zatresu mrežu rivala i upišu tri boda. U strelce su se upisali Luka Izderić i Aleksandr Šestjuk.
Radnički je sad na 11. mestu na tabeli Superlige Srbije sa osam bodova, OFK Beograd je na poziciji 10 sa devet.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva! "Orlovi" srušili prvaka Evrope
13. 09. 2026. u 14:00 >> 14:02
Partizan na kolenima! Kolarević posle dve i po godine zavio Humsku u crno! (VIDEO)
13. 09. 2026. u 19:03
Zvezdaši ovo nikako nisu želeli da vide: Aris razbio crveno-bele na turniru na Kipru
13. 09. 2026. u 16:47
Vatrogasac stiže na Marakanu?! Zvezda čeka Piolija!
13. 09. 2026. u 16:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)