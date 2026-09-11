Srpski fudbaler dobio šest meseci suspenzije zbog pogibljenog starta i napada na sudiju

Vraća se tek na proleće na teren

Photo: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Disciplinski organi nižih rangova srpskog fudbala imali su pune ruke posla, a najdeblji kraj izvukao je fudbaler iz Međuopštinske lige zbog poteza kojem svakako nije mesto na sportskim terenima.

Najtežu sankciju zaradio je Ivan Jovičić, fudbaler OFK Boždarevca, koji je suočen sa čak šest meseci zabrane bavljenja fudbalom! Ovako oštra mera izrečena mu je zbog izuzetno pogibeljne igre prema protivničkom igraču, nakon čega je usledio i pokušaj fizičkog obračuna i napada na glavnog sudiju meča.

Da dan bude potpuno koban po Boždarevčane, pobrinuo se i krajnji rezultat utakmice – OFK Boždarevac je ubedljivo poražen od ekipe Rožanaca sa 3:0. Kao šlag na tortu za ovaj kolektiv došla je i novčana kazna od 3.000 dinara koju klub mora da uplati zbog čak pet zarađenih javnih opomena.