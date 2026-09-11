Fudbal

Jezivi detalji napada na Donarumu: Bokserom ga tukli u glavu, pa se iživljavali nad njegovom trudnom suprugom

М.М.

11. 09. 2026. u 11:38

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Svedočenje koje je potreslo javnost

Језиви детаљи напада на Донаруму: Боксером га тукли у главу, па се иживљавали над његовом трудном супругом

Foto: Instagram/donnarumma

Na suđenju pred krivičnim sudom u Parizu isplivali su šokantni i mučni detalji brutalne pljačke iz 2023. godine, čije su žrtve bili slavni italijanski golman Đanluiđi Donaruma i njegova tada trudna izabranica, danas supruga, Alesija Elefante.

Prema navodima iz svedočenja italijanskog čuvara mreže, razbojnici su sredinom 2023. godine upali u njihov stan u ekskluzivnoj aveniji Montenj u Parizu. Donaruma je istražiteljima otkrio da je tokom napada udaren metalnim bokserom direktno u lice, vezan i da mu je sve vreme prećeno nožem.

Još dramatičnije svedočenje iznela je njegova supruga Alesija (29), koju su napadači maltretirali kako bi iznudili šifru sefa:

Razbesneli su se misleći da lažem da ne znam šifru i da je sef prazan. Vukli su me za kosu, a jedan me je udarao po butinama. Ponavljala sam da sam trudna, ali su oni samo nastavili – ispričala je Alesija.

Kada je Donaruma naposletku otkrio šifru kako bi zaštitio suprugu, ispostavilo se da je sef zaista bio potpuno prazan.

Ipak, razbojnici su iz stana odneli značajan plen – skupocene ručne satove, luksuzan nakit, brendirane tašne, veliku količinu gotovine, kao i ključeve od automobila marki "mercedes" i "lamborgini". Prema nalazima istrage, četvorica napadača su u stan upala filmskom akcijom – pomoću merdevina su se popeli na krov, spustili se na balkon, a zatim razbili prozor.

Policija osnovano sumnja da su čitavu operaciju direktno iz zatvora organizovali Iljas Kerbuš i Kjan Mamuni, koji negiraju krivicu. Kerbuš, koji je početkom ove godine bio u bekstvu 13 dana nakon što je pobegao s robije, napravio je incident već prvog dana suđenja. Kada je sudsko veće naložilo njegovom bratu da napusti sudnicu, optuženi je zapretio policajcima, a potom drsko odbrusio sudiji:

Baš me briga. Ne želim ni da budem ovde, je.. mi se za suđenje!

Sudski epilog ove drame delimično je već počeo: dvojica napadača, koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili maloletni, ranije su pred sudom za maloletnike osuđeni na tri i četiri godine zatvora. Jedan od osumnjičenih izvršio je samoubistvo u zatvoru tokom 2024. godine, nakon što je priznao krivicu uz tvrdnju da je bio pod pritiskom saučesnika, dok je Moktar Diop priznao učešće u pljački, ali ne i nasilje nad parom.

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