Košarka

Ženski Viktor Vembanjama: Ima 14 godina i nestvarnu visinu, zakucava "bez skoka" (VIDEO)

Filip Milošević

11. 09. 2026. u 11:49

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Kineska košarkašica, Cao Sičen, ima samo 14 godina i već je nerealno visoka. Ona ima 221 centimetar, a tek se očekuje da će još rasti u budućnosti.

Женски Виктор Вембањама: Има 14 година и нестварну висину, закуцава без скока (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram europe ID

Za svoju visinu ima sjajnu pokretljivost, a krase ja zakucavanja i blokade. Duge ruke, široka ramena i neobična koordinacija naveli su kineske medije da je prozovu „ženskom verzijom Viktora Vembanjame“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Sičen je prethodno trenirala odbojku, koja joj je pomogla da razvije bočno kretanje, reflekse i snagu u nogama. Na košarku se „prešaltala“ tek krajem prošle godine.

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