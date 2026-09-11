Ženski Viktor Vembanjama: Ima 14 godina i nestvarnu visinu, zakucava "bez skoka" (VIDEO)

Kineska košarkašica, Cao Sičen, ima samo 14 godina i već je nerealno visoka. Ona ima 221 centimetar, a tek se očekuje da će još rasti u budućnosti.

Foto: Printskrin/Instagram europe ID

Za svoju visinu ima sjajnu pokretljivost, a krase ja zakucavanja i blokade. Duge ruke, široka ramena i neobična koordinacija naveli su kineske medije da je prozovu „ženskom verzijom Viktora Vembanjame“.

Sičen je prethodno trenirala odbojku, koja joj je pomogla da razvije bočno kretanje, reflekse i snagu u nogama. Na košarku se „prešaltala“ tek krajem prošle godine.