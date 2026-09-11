UJEDINJENI ZA VIŠI CILJ – KK PARTIZAN PREDSTAVLJA TIM ZA NOVU SEZONU, ALI I NOVU IGRU

Nova crno-bela igra dostupna je samo na AdmiralBet.rs, a svaki spin donosi i donaciju Partizanovoj humanitarnoj fondaciji

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Početak nove sezone donosi još jednu uzbudljivu crno-belu priču. Naime, od 11. do 13. septembra Beograd će biti domaćin turnira AdmiralBet Open Air 2026, na kojem će Partizan odmeriti snage sa Fuenlabradom i Bešiktašem, a završnica turnira će biti odigrana pod otvorenim nebom na Kalemegdanu.

Turnir počinje u petak, 11. septembra, kada će Partizan od 20 časova u Hali “Aleksandar Nikolić“ igrati protiv Fuenlabrade. Susret ima posebnu simboliku zbog višedecenijske veze dva kluba, nastale još tokom čuvene evropske sezone 1991/92, kada su crno-beli svoje domaće utakmice igrali upravo u madridskom predgrađu Fuenlabradi.

Dan kasnije, u subotu 12. septembra od 19 časova, u hali Pionir se sastaju Fuenlabrada i Bešiktaš, dok je centralni događaj zakazan za nedelju.

Partizan će 13. septembra od 19 časova izaći na otvoreni teren na Kalemegdanu, gde ga očekuje duel sa Bešiktašem koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević. Biće to prilika da navijači u posebnom ambijentu vide novu verziju crno-belih pred početak takmičarske sezone.

AdmiralBet Open Air ove godine prati i još jedna velika novina. Saradnja na relaciji KK Partizan – AdmiralBet – FAZI iznedrila je KK Partizan Slot, ekskluzivnu slot igru koju možete da pronađete samo na AdmiralBet.rs .

Međutim, nova igra nosi i mnogo važniju poruku od same zabave, jer od svakog odigranog spina na KK Partizan Slotu kompanija AdmiralBet izdvaja jedan dinar za Partizanovu fondaciju “Dobro pamtim sve“.

Reč je o fondaciji čije humanitarne aktivnosti odavno prevazilaze granice košarkaškog terena i same crno-bele porodice. Njena pomoć stizala je porodilištima i zdravstvenim ustanovama, porodicama kojima je bila potrebna podrška, kao i srpskim zajednicama i školama u dijaspori.

Upravo toj humanitarnoj misiji sada doprinosi i nova crno-bela igra. Princip je jednostavan – svaki kvalifikovani spin vredi jedan dinar. Što se više igra, raste i iznos koji AdmiralBet izdvaja za fondaciju, pa veliki broj pojedinačnih spinova postaje deo zajedničke akcije i dobija dodatnu vrednost.

Da bi spin bio uračunat u donaciju, minimalni ulog po spinu iznosi 20 dinara. Za svaki takav odigrani spin AdmiralBet donira jedan dinar, a prikupljena sredstva biće usmerena na dalje humanitarne aktivnosti fondacije.

Na ovaj način AdmiralBet Open Air 2026 postaje više od najave nove košarkaške sezone. Tri dana košarke, posebno veče na Kalemegdanu i premijera ekskluzivnog KK Partizan Slota spajaju crno-belo zajedništvo sa ciljem koji izlazi izvan granica terena i same igre.

Igru možete isprobati na AdmiralBet.rs , gde vas prilikom registracije čeka Bonus dobrodošlice koji vam donosi 12.000 dinara odmah, uz 100% bonusa svakog dana, prvih 30 dana od registracije.