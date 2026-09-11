"Mi na poluvremenu, gubimo, a tata mi šalje poruku i kaže...": Jokić nasmejao sve anegdotom sa ocem

Otkrio je Jokić da mu je tata najveći kritičar

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Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, bio je gost u popularnom podkastu „Jao Mile“, koji vodi bivši košarkaš Mile Ilić. U opuštenom razgovoru, as Denver Nagetsa otkrio je ko ima ulogu njegovog najstrožeg sudije, a anegdota o njegovom ocu Branislavu nasmejala je sve.

Na pitanje Mileta Ilića ko je njegov najveći kritičar, trostruki MVP NBA lige nije imao dilemu.

– Najveći kritičar? Pa, tata! Imam jednu dobru priču o njemu, bilo je to pre godinu ili dve dana – počeo je Jokić sa osmehom, pa nastavio:

– Moj tata gleda svaku utakmicu. Iako ima nekih zdravstvenih problema, on ustaje noću, gleda sve, bukvalno ništa ne propušta. I šalje on meni poruku na poluvremenu: „Pa Nikola, majku mu, šta vi to igrate?!“ Ja mu lepo odgovorim: „Tata, pa ako ti se ne sviđa, ti ugasi!“ A onda on ode kod naših drugara i prepričava: „Zamislite vi šta je on meni rekao... Kaže: 'Ugasi', a ja pratim svaku utakmicu, čoveče!“ Tako da, eto, tata je možda najveći kritičar.

Ipak, Nikola ističe da izuzetno ceni iskrenost svojih najbližih i da mu je takva vrsta povratne informacije neophodna kako bi ostao sa obe noge na zemlji.

– Tako i treba, neko mora da bude kritičar. Tu su, naravno, i braća. To je uvek pozitivna kritika i ja to volim, tako treba da bude. Glupo je da stalno slušaš samo kako si dobar i kako je sve sjajno. Treba neko da ti kaže i kada nisi dobar: „E, ovo mora bolje, vidiš, ovde treba da napreduješ.“ Meni to možda čak i više znači nego da me stalno tapšu po leđima i govore: „Super, super, super“ – zaključio je Nikola Jokić u svom prepoznatljivom, skromnom stilu.