Sada i zvanično! Doskorašnji fudbaler Vojvodine stigao kod Srđana Blagojevića u Rusiju
Doskorašnji ofanzivac Vojvodine, Milutin Vidosavljević, zvanično je novi fudbaler ruskog Akrona kojeg sa klupe predvodi Srđan Blagojević.
Vidosavljević će do kraja sezone biti u ruskom klubu na pozajmici, za koju će Vojvodina dobiti 300.000 evra, a na leto će uslediti obavezni otkup ugovora za 1.500.000 evra.
Generalni direktor Akrona Konstantin Kljušev je za klupski sajt o dolasku srpskog fudbalera rekao:
„Za Vidosavljevića je dolazak u naš klub novi korak u karijeri i mi smo oduševljeni što je izabrao Akron. Raznovrsnost je glavna karakteristika našeg novog igrača, jer može da igra na više pozicija u timu. Milutin ima impresivnu statistiku i internacionalno iskustvo. Nadamo se da će mu dolazak u Akron biti novi izazov i dodatni motiv, da će se brzo adaptirati na sredinu i da će oduševiti navijače produktivnom i visoko kvalitetnom igrom“.
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