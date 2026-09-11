ATLETSKI SPEKTAKL U BUDIMPEŠTI: Na jednom mestu olimpijski šampioni, svetski prvaci i pobednici Dijamantske lige!

Budimpešta će od 11. do 13. septembra biti domaćin po imenima verovatno najjačeg atletskog takmičenja u novijoj istoriji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Prvo izdanje "Ultimativnog svetskog prvenstva" okupiće olimpijske šampione, svetske prvake, pobednike Dijamantske lige i najbolje rangirane atletičare sveta. Cilj Svetske atletike je da na jednom mestu okupi planetarni krem i navijačima ponudi direktan obračun najboljih na kraju sezone.

Na programu turnira, koji će se održavati svake dve godine odmah nakon završetka Dijamantske lige, biće 28 disciplina – 26 pojedinačnih i dve mešovite štafete. Na konačnoj startnoj listi nalazi se 381 atletičar iz 65 saveza, među kojima su i tri predstavnika Srbije.

Za razliku od tradicionalnih šampionata, u Budimpešti neće biti masovnih kvalifikacija. Učestvuju samo oni koji su tokom prethodne dve godine osvajali najveće titule ili drže vrh svetskih rang-lista.

Trkačke discipline: Većina trka počinje odmah od polufinala sa po osam takmičara, dok se na 1.500 i 5.000 metara, kao i u štafetama, odmah trče direktna finala.

AP Photo/Matthias Schrader

Tehničke discipline: U skokovima i bacanjima takođe se odmah održavaju finala. Svih osam učesnika ima pravo na dva pokušaja, nakon čega najboljih šest dobija treći, a četvorica najboljih odlučujući, četvrti pokušaj.



Svetska atletika je za ovu premijeru obezbedila ukupno 10 miliona dolara, što je najveći nagradni fond u istoriji ovog sporta. Pobednik svake pojedinačne discipline zaradiće 150.000 dolara, drugoplasirani 75.000, a trećeplasirani 40.000 dolara. Zanimljivo je da se u Budimpešti neće dodeljivati medalje, već unikatni trofeji u koje će biti ugrađene personalizovane narukvice (tokeni) koje takmičari nose.

Gledaoci će tokom tri večeri imati priliku da vide najveća imena današnjice. Među glavnim zvezdama su svetski rekorder u skoku s motkom Mondo Duplantis, grčki skakač udalj Miltiadis Tentoglu, kao i asovi poput Jakoba Ingebrihtsena, Kejli Hodžkinson i Jaroslave Mahučih.

U ovoj eliti Srbiju će predstavljati troje atletičara: Angelina Topić, Adriana Vilagoš i Luka Bošković.



Za razliku od klasičnih prvenstava gde se dele tri medalje, u Budimpešti samo jedan atletičar u svakoj disciplini odlazi sa titulom Ultimativnog šampiona. Da li će se ovaj ambiciozni koncept nametnuti kao ključni datum u atletskom kalendaru, pokazaće predstojeći vikend.

Satnica srpskih reprezentativaca:

Petak, 19.13 časova Angelina Topić (skok uvis): Srpska rekorderka i bronzana sa SP u Tokiju izlazi na zaletište prve večeri. U izuzetno jakoj konkurenciji takmičiće se protiv olimpijske šampionke Jaroslave Mahučih i svetske prvakinje Nikole Ojslagers.

Subota, 18.13 časova Adriana Vilagoš (bacanje koplja): Aktuelna vicešampionka Evrope boriće se sa osam najboljih takmičarki sveta, koje predvode olimpijska pobednica Haruka Kitaguči i Kineskinja Jen Ciji, vlasnica najboljeg rezultata sezone (71,74 m).

Subota, 19.44 časova Luka Bošković (skok udalj): Mladi srpski reprezentativac, koji ove godine ima lični rekord od 8,33 metra, naći će se u finalu pored legendarnog Miltiadisa Tentoglua i pobednika Dijamantske lige Tajaja Gejla.