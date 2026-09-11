"Naš cilj je da budemo u prva tri mesta na tabeli!" Selektor Grčke pred duele sa Srbijom, Holandijom i Nemačkom u Ligi nacija

Selektor Grčke, Ivan Jovanović, pričao su za sajt UEFA o nastupu njihovog tima u predstojećoj Ligi nacija.

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Selektor Ivan Jovanović je jasno stavio do znanja da je cilj da se završi među prva tri u grupi.

„Jako smo srećni što ćemo učestvovati prvi put u istoriji u A Ligi nacija. Znali smo unapred da će žreb biti teži nego ranije i da ćemo dobiti jake protivnike. Naš cilj je da ostanemo u A Ligi. Svesni smo da nas čekaju teške utakmice, ali bićemo spremni i daćemo sve od sebe da ostvarimo naš cilj“, rekao je Jovanović.

Srećan je i zadovoljan i predsednik saveza Gagatsis zbog predstojećih mečeva.

„Žreb za ovo izdanje Lige nacija je bio istorijski trenutak za grčki fudbal, jer smo se prvi put našli u elitnom delu takmičenja. Naši igrači će imati priliku da se testiraju protiv najjačih protivnika i nadam se da će ostvariti ciljeve koje je pred njih stavio selektor, a to je da opstanemo u Ligi A. Veliki je izazov pred nama, ali verujemo u sposobnosti naših igrača“, poručio je Gagatsis.

Utakmica Srbija – Grčka igraće se 24. septembra na Marakani, a tri dana kasnije Orlovi će dočekati Holandiju.