CEO REGION U ŠOKU! Srbin, Hrvat i Slovenac uradili nešto što NIKO NIKADA nije u istoriji fudbala!

Utakmica prvog kola Lige šampiona između Mančester junajteda i azerbejdžanskog Sabah Bakua (4:0) ostaće upisana zlatnim slovima u istoriju elitnog evropskog takmičenja.

News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Meč na kultnom "Teatru snova" doneo je rezultat koji se donekle i očekivao, ali je u anale svetskog fudbala ušao zbog neverovatnog podatka u kojem su glavne uloge odigrali i fudbaleri sa naših prostora.

"Crveni đavoli" su pred svojim navijačima rutinski opravdali ulogu favorita protiv debitanta iz Azerbejdžana. Pitanje pobednika rešeno je već u prvom poluvremenu kada su mrežu gostiju tresli Kunja, Fernandes i Šeško, dok je konačan rezultat u nastavku postavio Martinez. Međutim, ono o čemu danas bruji čitava sportska Evropa jesu startne postave oba tima.

Naime, u prvih 11 oba kluba na terenu je bila zastupljena čak 21 različita nacionalnost! To je apsolutni rekord Lige šampiona, pošto je prethodna najbolja postavka brojala 19 različitih nacija na jednom meču.

Da ova istorijska noć dobije poseban balkanski pečat, pobrinula se trojka koja je od prvog minuta istrčala na teren: Veljko Simić (Srbija) – defanzivac Sabaha, Ivan Lepinjica (Hrvatska) – vezista Sabaha, Benjamin Šeško (Slovenija) – napadač Mančester junajteda



Pored njih, na terenu su se našli fudbaleri iz bukvalno svih krajeva planete, uključujući Alžir, Argentinu, Azerbejdžan, Belgiju, Brazil, Kamerun, Dansku, Francusku, Englesku, Jamajku, Kazahstan, Maroko, Nigeriju, Poljsku, Portugal, Ruandu, Južnu Afriku i Uzbekistan.

Iako je Sabah pretrpeo ubedljiv poraz, klub iz Bakua, koji je samim plasmanom u ligaški deo takmičenja napravio prvorazrednu senzaciju, ima čime da se ponosi. Postali su akteri meča koji će se generacijama pamtiti i koji je pokazao svu globalnu moć modernog fudbala.

