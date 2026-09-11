"Kvalitetni su, ali i moji momci su": Marko Neđić jasan pred duel Radnički - OFK Beograd

Fudbalski klub Radnički dočekaće u devetom kolu Superlige Srbije ekipu OFK Beograda.

FOTO: A. Ilić

Mnogo puta do sada dobre partije niškog tima nisu bile ispraćene rezultatima, a upravo predstojeći meč može biti prekretnica. U dosadašnjem toku sezone Radnički je dva puta igrao kod kuće, zabeležio poraz, remi i čeka se još samo pobeda. Šef stručnog štaba Radničkog Marko Neđić ističe da je to jedan jedini cilj koji njegova ekipa ima uoči nedeljnog duela.

- OFK Beograd je spoj mladosti i iskustva. Imaju dosta iskustva, ali mnogo i mladih igrača koji su došli iz Crvene zvezde. Imaju taj pojedinačni kvalitet koji je stvarno neosporan i to se vidi na svakoj utakmici. Imaju i prepoznatljiv sistem igre, analizirali smo ih i gledali. Sigurno da ćemo izaći na teren da se nadigravamo i da pokušamo da izađemo kao pobednici. Kvalitetni su, ali smatram da su i moji momci veoma kvalitetni tako da ne sumnjam u njih i kakvu će partiju pružiti u nedelju - govori Neđić i dodaje.

- Daćemo sve od sebe da izađemo iz ove rezultatske krize, ne i krize igre. Kod nas se gleda samo rezultat i prosto smo osuđeni na to. Mi u svakoj utakmici idemo na pobedu tako će biti i sada. Bile su raznorazne okolnosti od početka, od prvog kola, koje opet, neću ni da komentarišem. Ipak, svako ko gleda fudbal i pomno prati, ko se razume, imao je šta da vidi kada su moji momci u pitanju.

O očekivanjima, ali i onome što je potrebno za bodove i trijumf pred svojim navijačima govorio je i igrač Ranko Jokić.

- Moramo dati maksimum, jedino tako možemo izaći kao pobednici. Očekuje nas jedna jako zahtevna utakmica. Radili smo dobro tokom cele nedelje i moramo to preneti na teren. Od svojih saigrača očekujem da daju maksimum od prvog do poslednjeg minuta. Pozivamo navijače da dođu u što većem broju. U prošloj utakmici nismo imali sreće, primili smo gol bukvalno u poslednjoj sekundi, ali nadam se da će sreća sad biti na našoj strani. Protivnika poštujemo, ali idemo na pobedu. Nama pobeda treba više nego išta, da upišemo tri boda kući. Daćemo sve od sebe da taj cilj ispunimo. To obećavam navijačima - rekao je Jokić.

Utakmica, Radnički Niš – OFK Beograd, biće odigrana u nedelju 13. septembra u 16 sati. Ulaz je slobodan. Glavni sudija biće Miloš Milanović.