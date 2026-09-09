Velika tragedija: Preminula talentovana atletičarka
SVET grčkog sporta zavijen je u crno.
Atletičarka Faji Dimitri (21) stradala je u saobraćajnoj nesreći na Rodosu.
Bila je članica atletskog kluba "Edesa", atletikom se bavila od svoje pete godine u disciplini na 400 metara.
Nastupala je u kategorijama do 16 i 18 godina. Osvojila je titulu šampiona Grčke.
Prema dosadašnjim informacijama, Faji je upravljala motociklom, dok se na njemu nalazio i 27-godišnji putnik. Iz za sada neutvrđenih razloga izgubila je kontrolu nad vozilom.
Motocikl je skrenuo sa puta, prevrnuo se i udario u zadnji deo parkiranog automobila. Mlada atletičarka je tom prilikom izgubila život, dok policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
Od Faji su se emotivnim saopštenjem oprostili i iz njenog kluba.
- Nije bila samo izuzetna atletičarka i šampionka Grčke, već dete puno vrlina, osmeha i svetlosti. Naša porodica je danas siromašnija“, navodi se u poruci Atletskog kluba „Edessa“.
Iz kluba su istakli da je Dimitriadou bila deo njihove porodice od svoje pete godine, sve dok nije otišla na studije.
- Veoma je teško izgubiti našu decu, jer su ona za nas naša deca i na terenu i van njega - poručili su njeni treneri i saigrači.
Telo mlade atletičarke trebalo bi da bude prebačeno u Edesu u četvrtak ujutru, gde će biti održana sahrana u crkvi Svetog Dimitrija.
- Srećan put ka svetlosti, Fajoula. Uvek ćeš biti sa nama na svakom putu - oprostili su se iz kluba od mlade šampionke.
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