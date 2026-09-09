OZBILJNO SA SVIMA: Bloker Aleksandar Nedeljković umereni optimista pred start odbojkaša na Evropskom prvenstvu

KIŠA je dočekala odbojkaše u Tampereu. "Orlovi" su polako privikavaju na drugi po veličini finski grad i s nestrpljenjem iščekuju start na Evropskom prvenstvu. Srbi već grade taktiku za Estoniju, s kojom se u petak (19.00 po našem vremenu) sastaju u grupi C. I ne pomišljaju da potcene Estonce, niti ostale rivale u grupi, Fince, Dance, Holanđane i Belgijance.

foto volleyballworld.com

- Dočekali smo da dođemo na Evropsko prvenstvo. Leto je bilo dugo, radili smo naporno i sada ćemo na terenu da vidimo šta smo i kako uradili - ističe za "Novosti" bloker Aleksandar Nedeljković.

Srbi medalju na velikim takmičenjima nisu osvojili od 2019, kada su u Parizu treći put pokorili Evrope. Mnogi u našem taboru se potajno nadaju povratku na pobedničko postolje, ali ne žele da se razmeću izjavama i, kao uvek, idu korak po korak. Na prvi pogled čini se da su u dobroj grupu, da imaju rivale po meri, da su izbegli i branioca titule Poljsku, i olimpijskog pobednika Francusku i svetskog šampiona Italiju. Istina, sa "azurima" mogu da se sastanu u četvrtfinalu EP.

- Naša grupa je malo lakša u odnosu na druge, jer nema reprezentacija koje su u poslednje vreme osvajale medalje na velikim takmičenjima. Spremamo se maksimalno za svakog protivnika i nikako ne smemo da se opuštamo. Verujem da ćemo uliniti sve da odigramo najbolje moguće, a onda ni dobar plasman nije nedostižan

Kada se zna da se grupa C ukršta sa grupom A, u kojoj su favoriti Italijani, Slovenci, pa i Česi, koji su lane bili četvrti na SP.

- Naravno da nam je cilj da ostvaruni najbolji mogući plasman u grupi, da budemo prvi, jer bi nam to donelo nešto lakše protivnike pre svega u osminifinala. Već u četvrtfinalu će biti žestoko - kaže Nedeljković.

Svestan je novi srednjak Itas Trentina da šampionat Starog kontinenta okuplja krem svetske odbojke. Osim Poljske, Italije, Francuske Bugarske, iz senke svoju šansu traže mnoge kvalitetne selekcija, među kojima je i naša.

- Baš je jaka konkurencija u Evropi i stvarno se igra najkvalitetnija odbojka na našem kontinentu. Stvarno ne znam kakve su prognoze, ko može do medalje. Mala je razlika između selekcije, sve su blizu jedna drugoj, tako da ćemo videtu - podvlači Nedeljković.

Naš tim je jači u odnosu na Ligu nacija. Vratili su se primač Marko Ivović i korektor Dražen Luburić, oporavili primači Miran Kujundžić i Pavle Perić...

- Jesmo jači za neke iskusnije igrače. Već dve godine igramo u ovom sastavu, borimo se, radili smo celo leto. Mislim da možemo, šampionat će pokazati koliko vredimo - naglašava Nedeljković.

GRUPA C - TAMPERE

Četvrtak - 10. septembar

Finska - Danska 19.00

Petak - 11.septembar

Holandija - Belgija 16.00

Srbija - Estonija 19.00

Subota - 12. septembar

Danska - Holandija 14.00

Belgija - Finska 17.00

Nedelja - 13.septembar

Estonija - Danska 14.00

Finska - Srbija 17.00

Ponedeljak - 14.septembar

Srbija - Holandija 16.00

Estonija - Belgija 20.00

Utorak - 15. septembar

Belgija - Danska 16.00

Holandija - Finska 19.00

Sreda - 16. septembar

Danska - Srbija 16.00

Holandija - Finska 19.00

Četvrtak - 17.septembar

Srbija - Belgija 16.00

Finska - Estonija 19.00