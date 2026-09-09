Istorijski potez: Devojka od 22 godine postala trener muškog fudbalskog kluba

Donedavno je bila aktivna fudbalerka

Foto: Instagram/zeynepmestn

Nesvakidašnja vest stiže iz turskog fudbala, koja je brzo obišla sportsku javnost. Fudbalski klub Turgutluspor imenovao je 22-godišnju Zejnep Mestan za glavnog trenera prvog tima, čime je ona postala prva žena na klupi seniorske ekipe u istoriji ovog kluba.

Mestan, koja je rođena 2004. godine, donedavno je bila aktivna fudbalerka i nastupala za nekoliko amaterskih ženskih klubova iz Izmira i okoline. Imenovanjem na ovu funkciju u muškom seniorskom fudbalu dobila je svoj prvi veliki trenerski izazov.

Klub iz grada Turgutlua, u provinciji Manisa, trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u istoriji. Nakon godina provedenih u profesionalnom rangu i finansijskog kraha, Turgutluspor je doživeo istorijski pad i sada se takmiči u šestoj ligi (Manisa super amaterska liga).

Upravo u pokušaju da okrene novi list, uprava kluba odlučila je da pruži priliku mladoj trenerki.

- Zejnep Mestan, koja će predvoditi novu strukturu i stručnu organizaciju našeg kluba, želimo mnogo uspeha pod našim crveno-crnim grbom. Nadamo se da će ovo novo razdoblje doneti dobro našoj zajednici, klubu i svim našim navijačima - saopšteno je iz Turgutluspora.

Inače, Turgutluspor je osnovan 1984. godine i tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih godina bio je stabilan drugoligaš, na pragu elite, a početkom 2010-ih kao trener-igrač vodio ga je nekadašnji reprezentativac Turske Jusuf Šimšek.

Imenovanje Zejnep Mestan privuklo je ogromnu pažnju, s obzirom na to da su žene na klupama muških ekipa i dalje prava retkost u svetskom fudbalu, pogotovo u tako mladom životnom dobu.