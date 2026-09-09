Istorijski potez: Devojka od 22 godine postala trener muškog fudbalskog kluba
Donedavno je bila aktivna fudbalerka
Nesvakidašnja vest stiže iz turskog fudbala, koja je brzo obišla sportsku javnost. Fudbalski klub Turgutluspor imenovao je 22-godišnju Zejnep Mestan za glavnog trenera prvog tima, čime je ona postala prva žena na klupi seniorske ekipe u istoriji ovog kluba.
Mestan, koja je rođena 2004. godine, donedavno je bila aktivna fudbalerka i nastupala za nekoliko amaterskih ženskih klubova iz Izmira i okoline. Imenovanjem na ovu funkciju u muškom seniorskom fudbalu dobila je svoj prvi veliki trenerski izazov.
Klub iz grada Turgutlua, u provinciji Manisa, trenutno prolazi kroz jedan od najtežih perioda u istoriji. Nakon godina provedenih u profesionalnom rangu i finansijskog kraha, Turgutluspor je doživeo istorijski pad i sada se takmiči u šestoj ligi (Manisa super amaterska liga).
Upravo u pokušaju da okrene novi list, uprava kluba odlučila je da pruži priliku mladoj trenerki.
- Zejnep Mestan, koja će predvoditi novu strukturu i stručnu organizaciju našeg kluba, želimo mnogo uspeha pod našim crveno-crnim grbom. Nadamo se da će ovo novo razdoblje doneti dobro našoj zajednici, klubu i svim našim navijačima - saopšteno je iz Turgutluspora.
Inače, Turgutluspor je osnovan 1984. godine i tokom devedesetih i početkom dvehiljaditih godina bio je stabilan drugoligaš, na pragu elite, a početkom 2010-ih kao trener-igrač vodio ga je nekadašnji reprezentativac Turske Jusuf Šimšek.
Imenovanje Zejnep Mestan privuklo je ogromnu pažnju, s obzirom na to da su žene na klupama muških ekipa i dalje prava retkost u svetskom fudbalu, pogotovo u tako mladom životnom dobu.
Preporučujemo
VAR JE POGREŠIO! Premijer liga priznala propust - prag tolerancije je bio dostignut
09. 09. 2026. u 15:31
Teniserka žestoko kažnjena na US Openu, jer je napustila teren posle 19 minuta
09. 09. 2026. u 15:14
Veliki podvig Bena Šeltona: Amerikanac uradio nešto što se čekalo od 1997. godine
09. 09. 2026. u 15:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
U INAT ZAPADU: Rusi stižu u Srbiju, Evropa u panici zbog onog što se sprema u Beogradu!
Dok zapadni centri moći pokušavaju da potpuno izoluju Moskvu, iz glavnog grada Srbije stiže sportsko-politička bomba koja će definitivno uzdrmati Brisel!
09. 09. 2026. u 10:29 >> 13:14
Ima jedno novo ime na spisku: Ove igrače Zvezde je pozvao Paunović u reprezentaciju Srbije!
"Orlove" očekuju mečevi u Ligi nacija!
09. 09. 2026. u 13:20
Komentari (0)