Alvaro Morata u španskoj Segundi: Čuveni napadač objasnio zašto je izabrao Leganjes
ŠPANSKI fudbaler, Alvaro Morata debitovao je za Leganjes u Segundi. Iskusni napadač je otkrio zašto je izabrao ovaj klub za nastavak bogate karijere.
On je naglasio da mu se svideo ambiciozan projekat kluba iz predgrađa Madrida.
- Nisam došao u Leganjes samo da bih igrao i živeo u Madridu. Odluka je zasnovana na veoma uzbudljivom projektu koji mi se dopada. Shvatio sam da neću promeniti svoju priču. Imao sam ponudu trenera sa kojim sam u odličnim odnosima, a njegov tim igra u Evropi. Međutim, ni 20 ni 30 golova ne bi promenili moj život, dok bi plasman u La Ligu sa ovim timom mogao - rekao je Morata.
Ovaj 33-godišnji napadač je otkrio da nije zatvorio vrata reprezentaciji Španije.
- Ne zatvaram vrata reprezentaciji. Naravno da bih voleo da se vratim - zaključio je Morata.
Leganjes je posle četiri kola u Segundi na četvrtoj poziciji na tabeli sa osam bodova.
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