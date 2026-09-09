Alvaro Morata u španskoj Segundi: Čuveni napadač objasnio zašto je izabrao Leganjes

ŠPANSKI fudbaler, Alvaro Morata debitovao je za Leganjes u Segundi. Iskusni napadač je otkrio zašto je izabrao ovaj klub za nastavak bogate karijere.

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On je naglasio da mu se svideo ambiciozan projekat kluba iz predgrađa Madrida.

- Nisam došao u Leganjes samo da bih igrao i živeo u Madridu. Odluka je zasnovana na veoma uzbudljivom projektu koji mi se dopada. Shvatio sam da neću promeniti svoju priču. Imao sam ponudu trenera sa kojim sam u odličnim odnosima, a njegov tim igra u Evropi. Međutim, ni 20 ni 30 golova ne bi promenili moj život, dok bi plasman u La Ligu sa ovim timom mogao - rekao je Morata.

Ovaj 33-godišnji napadač je otkrio da nije zatvorio vrata reprezentaciji Španije.

- Ne zatvaram vrata reprezentaciji. Naravno da bih voleo da se vratim - zaključio je Morata.

Leganjes je posle četiri kola u Segundi na četvrtoj poziciji na tabeli sa osam bodova.

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