NISAM IMAO POTREBU DA KOKETIRAM: Željko Vasić o novoj pesmi "Cimet i med", koncertu i vernosti pravom pop zvuku (FOTO)

POP pevač i kantautor Željko Vasić danas je, u sredu 9. septembra, objavio novu pesmu „Cimet i med“, a ovaj singl stiže u posebnom trenutku njegove karijere.

Foto: Novosti

Nova numera nije samo nastavak njegovog prepoznatljivog muzičkog izraza, već i svojevrsna uvertira za veliki solistički koncert koji će održati 7. novembra u Plavoj dvorani Sava centra.

Tog datuma Željko će sa publikom proslaviti veliki jubilej – 25 godina na muzičkoj sceni, ili, kako on to voli da kaže, svoju „25-icu“.

- Posle 25 godina na sceni čovek ima poseban osećaj kada pogleda iza sebe. Mnogo toga se promenilo, ali ono što je kod mene ostalo isto jeste ljubav prema pesmi i potreba da pravim muziku u koju verujem – rekao je Željko za „Večernje novosti“.

Tokom dve i po decenije karijere Vasić je gradio prepoznatljiv put, bez potrebe da se prilagođava svakom novom muzičkom talasu. Ostao je dosledan pop muzici, a upravo tu doslednost publika prepoznaje kao jedan od njegovih najvećih kvaliteta.

- Nikada nisam imao potrebu da koketiram sa žanrovima samo zato što je nešto trenutno popularno. Meni je važno da pesma bude dobra, da ima emociju i da mogu da stanem iza nje. To je muzika koju volim i to je put kojim idem. Foto: Novosti

Upravo takva je i nova pesma „Cimet i med“. Topla i emotivna numera koja donosi atmosferu u kojoj se prepliću ljubav, život i onaj poseban osećaj koji se najbolje razume kada se muzika sluša bez žurbe.

- „Cimet i med’ ima nešto što je meni jako blisko. Ima tu ljubavnu atmosferu, ima emociju i priču. Volim pesme koje nisu napravljene samo da se čuju, već da se osete.

Zato je novi singl stigao u pravom trenutku. Dok publika upoznaje „Cimet i med“, Željko već uveliko priprema veliki koncert koji će biti kruna njegovog jubileja.

- Moja „25-ica“ nije samo broj. To je 25 godina života, rada, muzike, ljudi koje sam sreo, pesama koje sam snimio i publike koja je sve ovo vreme bila uz mene. Zato želim da koncert bude veliki, ali pre svega iskren i emotivan.

Publika će tako imati priliku da se podseti pesama koje su obeležile njegovu karijeru, ali i da čuje novu numeru koja je upravo otvorila priču o velikom jubileju. A Željko, sudeći po svemu, u svoju „25-icu“ ulazi bez potrebe da menja ono što ga je i dovelo do ovog mesta. I dalje veruje u dobru pesmu, pravi pop zvuk i emociju koja ne zavisi od trenda.

- Kada nešto radiš četvrt veka, najvažnije je da i dalje imaš šta da kažeš i da imaš kome da kažeš. Ja sam srećan što i dalje imam pesme koje želim da pevam i publiku sa kojom želim da ih podelim – poručio nam je pop pevač.

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