ŠPANIJA OBORILA SVE REKORDE: Toplotni talas traje već 61 dan
ŠPANIJA je u 2026. godini zabeležila 61 dan u uslovima toplotnog talasa, što je najveći broj u istoriji merenja i daleko iznad prethodnog rekorda od 41 dana koji je postavljen pre četiri godine, saopštila je danas nacionalna meteorološka agencija AEMET.
Španija je takođe imala najtoplije leto od početka merenja 1961. godine, sa prosečnom temperaturom od 24,5 stepeni Celzijusa, što je 0,3 stepena iznad prethodnog rekorda postavljenog 2025. godine, preneo je Rojters. Julski i avgustovski toplotni talasi, koji su trajali duže od 20 dana, bili su među najdužim zabeleženim još od 1975. godine.
AEMET navodi da se 10 najtoplijih leta u istoriji merenja u Španiji dogodilo u 21. veku.
Podaci sistema Ministarstva zdravlja pokazuju da je 5.234 ljudi umrlo od uzroka povezanih sa vrućinom između 15. maja i 31. avgusta.
Naučnici navode da ekstremni vremenski uslovi postaju sve učestaliji usled klimatskih promena koje je prouzrokovao čovek.
(Tanjug)
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