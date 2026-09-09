NAŠIM ULICAMA HODAJU ONI KOJI SLAVE ZLOČINCE: Šefica studentske liste jadikuje zbog odavanja počasti generalu Mladić
HRVATSKA učenica i šefica studentske liste Mila Pajić jadikuje nad nekakvom Srebrenicom u svom karakteristično patetičnom tonu.
- Mnoge sobe u Srebrenici su 31 godinu prazne. Neke majke i dalje pred očima vide svoje koji se neće vratiti.
A našim ulicama i dalje hodaju oni koji slave zločince. Nose majicu sa njegovim likom.
Ne želim ni da zamislim kako im je.
Bes i sramota - napisala je šefica studentske liste.
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