NAŠIM ULICAMA HODAJU ONI KOJI SLAVE ZLOČINCE: Šefica studentske liste jadikuje zbog odavanja počasti generalu Mladić

HRVATSKA učenica i šefica studentske liste Mila Pajić jadikuje nad nekakvom Srebrenicom u svom karakteristično patetičnom tonu.

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- Mnoge sobe u Srebrenici su 31 godinu prazne. Neke majke i dalje pred očima vide svoje koji se neće vratiti.

A našim ulicama i dalje hodaju oni koji slave zločince. Nose majicu sa njegovim likom.

Ne želim ni da zamislim kako im je.

Bes i sramota - napisala je šefica studentske liste.