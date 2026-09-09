Politika

NAŠIM ULICAMA HODAJU ONI KOJI SLAVE ZLOČINCE: Šefica studentske liste jadikuje zbog odavanja počasti generalu Mladić

В.Н.

09. 09. 2026. u 16:38

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HRVATSKA učenica i šefica studentske liste Mila Pajić jadikuje nad nekakvom Srebrenicom u svom karakteristično patetičnom tonu.

НАШИМ УЛИЦАМА ХОДАЈУ ОНИ КОЈИ СЛАВЕ ЗЛОЧИНЦЕ: Шефица студентске листе јадикује због одавања почасти генералу Младић

Foto: Novosti

 - Mnoge sobe u Srebrenici su 31 godinu prazne. Neke majke i dalje pred očima vide svoje koji se neće vratiti.

A našim ulicama i dalje hodaju oni koji slave zločince. Nose majicu sa njegovim likom.

Ne želim ni da zamislim kako im je.

Bes i sramota - napisala je šefica studentske liste. 

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