RUSKO ČUDOVIŠTE PREDSTAVLJENO JAVNOSTI PRVI PUT DANAS: TKB-1167 pravi čuda na nebu, izraelska "Gvozedena kupola" dobila opasnog konkurenta
POZNATI holding predstavio je novi sistem za uništavanje vazdušnih ciljeva TKB-1167.
Premijera je održana danas na međunarodnom vazduhoplovno-kosmičkom salonu El Alamein International Airshow 2026 u Egiptu. „TKB-1167 uništava bespilotne letelice mitraljezima PKT, koristeći municiju kalibra 7,62 milimetra. Ova vrsta municije je znatno jeftinija i dostupnija od granata za automatske topove koji se koriste u klasičnim protivavionskim sistemima“, saopštila je pres-služba holdinga.
Kako je navedeno, to značajno smanjuje troškove eksploatacije i odgovara na glavni izazov savremenog ratovanja bespilotnim letelicama: napadački dron često košta manje od sredstva za njegovo obaranje. Međutim, TKB-1167, naprotiv, omogućava obaranje bespilotnih letelica upotrebom jeftine municije.
Ovaj sistem, namenjen zaštiti infrastrukturnih objekata u neposrednoj blizini, može da presreće vazdušne pretnje na minimalnoj distanci. Radi u automatskom režimu, dok operater samo donosi odluku o uništenju cilja.
Sistem je namenjen dejstvu po malim ciljevima koje je tradicionalnim protivavionskim sistemima teško da otkriju i unište. TKB-1167 može da se integriše sa spoljnim radarima i drugim sistemima za otkrivanje ciljeva.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
BURNO U BUNDESTAGU ZBOG RUSIJE: AfD poručio Mercu — Vaše vreme je prošlo
09. 09. 2026. u 15:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)