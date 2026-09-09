RUSKO ČUDOVIŠTE PREDSTAVLJENO JAVNOSTI PRVI PUT DANAS: TKB-1167 pravi čuda na nebu, izraelska "Gvozedena kupola" dobila opasnog konkurenta

POZNATI holding predstavio je novi sistem za uništavanje vazdušnih ciljeva TKB-1167.

MOD Rusije

Premijera je održana danas na međunarodnom vazduhoplovno-kosmičkom salonu El Alamein International Airshow 2026 u Egiptu. „TKB-1167 uništava bespilotne letelice mitraljezima PKT, koristeći municiju kalibra 7,62 milimetra. Ova vrsta municije je znatno jeftinija i dostupnija od granata za automatske topove koji se koriste u klasičnim protivavionskim sistemima“, saopštila je pres-služba holdinga.

Kako je navedeno, to značajno smanjuje troškove eksploatacije i odgovara na glavni izazov savremenog ratovanja bespilotnim letelicama: napadački dron često košta manje od sredstva za njegovo obaranje. Međutim, TKB-1167, naprotiv, omogućava obaranje bespilotnih letelica upotrebom jeftine municije.

Ovaj sistem, namenjen zaštiti infrastrukturnih objekata u neposrednoj blizini, može da presreće vazdušne pretnje na minimalnoj distanci. Radi u automatskom režimu, dok operater samo donosi odluku o uništenju cilja.

Sistem je namenjen dejstvu po malim ciljevima koje je tradicionalnim protivavionskim sistemima teško da otkriju i unište. TKB-1167 može da se integriše sa spoljnim radarima i drugim sistemima za otkrivanje ciljeva.

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