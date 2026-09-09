NEMOĆ SARAJEVA: Konaković je politička prošlost BiH
PREMIJER Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Elmedin Konaković politička prošlost i da njegove najave proterivanja diplomata Srbije iz BiH još jednom pokazuju političku nemoć Sarajeva.
"Najradije bih se uzdržao od komentara. Međutim, takav nivo političke nemoći i političke prostote svaki put ide dalje", rekao je Minić novinarima u Stanarima.
"Premijer sam godinu dana, recite kada sam i koga prozivao iz Federacije BiH. Možete misliti koliko su oni dokoni, koliko ništa ne rade i koliko ne služe svrsi za koju su izabrani", rekao je Minić.
On je istakao da institucije Republike Srpske rade i grade, dok je Konaković politička prošlost.
Konaković je juče saopštio da je doneo odluku o uskraćivanju gostoprimstva dvojici diplomata u Ambasadi Srbije u BiH, a reč je o Milanu Dulanoviću i savetnika predstavnika BIA Danku Maksimoviću, kojima je dao rok od 48 sati da napuste zemlju.
(SRNA)
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