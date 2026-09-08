Fudbal

Nije se snašao u Zvezdi, ali u Izraelu blista: Daglas Ovusu trese mreže u dresu Hapoela iz Tel Aviva

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 12:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALER iz Gane, Daglas Ovusu, napustio je Crvenu zvezdu ovog leta i otišao je u Hapoel iz Tel Aviva. On pruža sjajne partijer u Izraelu i očigledno je da mu nova sredina prija.

Није се снашао у Звезди, али у Израелу блиста: Даглас Овусу тресе мреже у дресу Хапоела из Тел Авива

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ovaj 20-godišnjak je na tri utakmica u prvenstvu postigao dva gola. U ponedeljak je bio strelac u ubedljivoj pobedi nad Hapoel Ramat Ganom (4:0).

Pre toga zatresao je mrežu Beitara iz Jerusalima (3:0) i pokazao da je veliko pojačanje za tim koji trenira Elijaniv Barda.

Ovusu je na zimu 2026. godine stigao iz Radnika u Crvenu zvezdu. Nije se snašao na "Marakani". U prvenstvu je odigrao 12 utakmica i postigao je dva gola.

Hapoel je dobro otvorio novu sezonu. Posle tri kola drugi je na tabeli sa sedam bodova. Ispred se nalazi samo Makabi Tel Aviv sa devet.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga
Svet

0 0

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga

NEKADAŠNjI šef ukrajinske vojne obaveštajne službe (GUR) i sadašnji šef Kabineta predsednika, Kirilo Budanov, povodom Dana vojne obaveštajne službe objavio je fotografije sa nekih od najstrože čuvanih akcija te agencije, među kojima se našao i prizor snimljen na samom Crvenom trgu u Moskvi

08. 09. 2026. u 13:13

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce
Svet

0 0

Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce

REPUBLIKANCI su uoči izbora 3. novembra sve snažnije usmerili kampanju na muslimane i islam, upozoravajući na radikalizam, šerijatsko pravo i bezbednosne pretnje. Kritičari tvrde da se time širi strah i stigmatizuje cela zajednica, dok republikanci odgovaraju da otvaraju legitimna pitanja o ekstremizmu, bezbednosti i ulozi religije u javnom životu, piše Rojters.

08. 09. 2026. u 14:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?