Nije se snašao u Zvezdi, ali u Izraelu blista: Daglas Ovusu trese mreže u dresu Hapoela iz Tel Aviva

FUDBALER iz Gane, Daglas Ovusu, napustio je Crvenu zvezdu ovog leta i otišao je u Hapoel iz Tel Aviva. On pruža sjajne partijer u Izraelu i očigledno je da mu nova sredina prija.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ovaj 20-godišnjak je na tri utakmica u prvenstvu postigao dva gola. U ponedeljak je bio strelac u ubedljivoj pobedi nad Hapoel Ramat Ganom (4:0).

Pre toga zatresao je mrežu Beitara iz Jerusalima (3:0) i pokazao da je veliko pojačanje za tim koji trenira Elijaniv Barda.

Ovusu je na zimu 2026. godine stigao iz Radnika u Crvenu zvezdu. Nije se snašao na "Marakani". U prvenstvu je odigrao 12 utakmica i postigao je dva gola.

Hapoel je dobro otvorio novu sezonu. Posle tri kola drugi je na tabeli sa sedam bodova. Ispred se nalazi samo Makabi Tel Aviv sa devet.

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