Evo kako će izgledati dresovi košarkaškog kluba Crvena zvezda
Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je danas u 12:30 časova predstavio novu garnituru dresova za predstojeću takmičarsku sezonu 2026/27.
Sve dileme i tajne oko izgleda nove opreme konačno su otklonjene, a verni navijači crveno-belih dobili su priliku da vide kompletan dizajn u kojem će njihovi ljubimci jurišati na nove trofeje.
Zvaničnoj promociji prethodila je prava bura na društvenim mrežama. Klub sa Kalemegdana je na svojoj zvaničnoj stranici na mreži X objavio kratak, ali izuzetno efektan video-snimak koji je za tili čas postao viralan.
Glavna zvezda ove atraktivne najave bio je Čima Moneke, koji je prvi poneo delove nove opreme. Njegova prepoznatljiva, eksplozivna energija u kadrovima nove opreme podgrejala je atmosferu do usijanja i izazvala lavinu oduševljenja među pristalicama srpskog i regionalnog šampiona.
Iako je inicijalni video-klip samo zagolicao maštu zvezdaša i vešto sakrio pojedine detalje, tačno u 12:30 časova sve karte su otvorene. Nova garnitura uspešno spaja bogatu tradiciju i klupsku istoriju sa zahtevima modernog doba. Prepoznatljivi crveno-beli motivi i tradicionalne pruge ove sezone dolaze u znatno agresivnijem i modernijem dizajnu, koji simbolizuje visoke ambicije kluba.
Predstavljanje novih dresova označilo je i neformalni start priprema za paklen ritam koji očekuje ekipu. Navijači Crvene zvezde sada sa još većim nestrpljenjem iščekuju prve zvanične utakmice kako bi videli svoj tim u novom ruhu na tri fronta – u Evroligi, regionalnoj ABA ligi i domaćem šampionatu. Sudeći po prvim reakcijama na internetu, nova oprema je već pun pogodak.
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