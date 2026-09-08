Evo kako će izgledati dresovi košarkaškog kluba Crvena zvezda

Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je danas u 12:30 časova predstavio novu garnituru dresova za predstojeću takmičarsku sezonu 2026/27.

FOTO:KK Crvena zvezda

Sve dileme i tajne oko izgleda nove opreme konačno su otklonjene, a verni navijači crveno-belih dobili su priliku da vide kompletan dizajn u kojem će njihovi ljubimci jurišati na nove trofeje.

Zvaničnoj promociji prethodila je prava bura na društvenim mrežama. Klub sa Kalemegdana je na svojoj zvaničnoj stranici na mreži X objavio kratak, ali izuzetno efektan video-snimak koji je za tili čas postao viralan.

adidas x BC Crvena zvezda Belgrade - HOME JERSEY 2026-27 🔴⚪



Crveno-bela tradicija, kojom se ponosimo!



Red & White legacy we proudly carry forward! ❤️🤍



Jersey reveal 💫#kkcz #WeAreTheTeam | @adidasHoops @adidas pic.twitter.com/WktWZWKatN — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 8, 2026

Glavna zvezda ove atraktivne najave bio je Čima Moneke, koji je prvi poneo delove nove opreme. Njegova prepoznatljiva, eksplozivna energija u kadrovima nove opreme podgrejala je atmosferu do usijanja i izazvala lavinu oduševljenja među pristalicama srpskog i regionalnog šampiona.

Iako je inicijalni video-klip samo zagolicao maštu zvezdaša i vešto sakrio pojedine detalje, tačno u 12:30 časova sve karte su otvorene. Nova garnitura uspešno spaja bogatu tradiciju i klupsku istoriju sa zahtevima modernog doba. Prepoznatljivi crveno-beli motivi i tradicionalne pruge ove sezone dolaze u znatno agresivnijem i modernijem dizajnu, koji simbolizuje visoke ambicije kluba.

NEW SEASON 2026/27 ⚡️

HOME JERSEY BC CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE REVEAL 🔴⚪️



Tuesday, September 8th

12:30@adidasHoops x KKCZ#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/9lsh0Zy0a8 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 8, 2026

Predstavljanje novih dresova označilo je i neformalni start priprema za paklen ritam koji očekuje ekipu. Navijači Crvene zvezde sada sa još većim nestrpljenjem iščekuju prve zvanične utakmice kako bi videli svoj tim u novom ruhu na tri fronta – u Evroligi, regionalnoj ABA ligi i domaćem šampionatu. Sudeći po prvim reakcijama na internetu, nova oprema je već pun pogodak.

