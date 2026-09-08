Otkud sada ovo? Litvanci pred Srbiju povukli totalno neočekivan potez
Košarkaški savez Litvanije zvanično je saopštio gde će se igrati utakmica protiv Srbije u kvalifikacijama za SP.
Više od dva meseca uoči umeča poznato je gde će košarkaška reprezentacija Litvanije ugostiti Srbiju u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 26. novembra, u četvrtak, u "Švituris" areni u Klajpedi.
Osim što se duel neće igrati ni u Vilnjusu niti u Kaunasu, on će početi u pomalo neuobičajenom terminu od 18.30.
Litvanci se trenutno nalaze na četvrtom mestu J grupe, sa četiri pobede i četiri poraza.
Ispred njih su Italija sa skorom 5-3, Srbija sa 6-2 i Turska sa maksimalnih 8-0, koja je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo.
Na završni turnir Mundobasketa plasiraće se tri najbolje reprezentacije iz grupe.
Prema trenutnoj situaciji, moguće je da će Litvaniji za plasman na Svetsko prvenstvo biti neophodno da dobije sve četiri preostale utakmice.
Preporučujemo
Maja Ognjenović progovorila o povlačenju iz reprezentacije Srbije
08. 09. 2026. u 09:05
SRBIJA ZANEMELA: Aleksandri Krunić lekari saopštili dijagnozu od koje se sve ruši
08. 09. 2026. u 08:48
Čudo na US openu! Imao 2:0 u setovima, meč loptu na svoj servis i na kraju izgubio
08. 09. 2026. u 08:32
Pada odluka! Evo koliko će Turci suspendovati Dušana Vlahovića
08. 09. 2026. u 08:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ne prestaju kritike i napadi na račun Terzića: "Srbija bez Tijane Bošković ne bi osvojila medalju"
Predsednik Turske odbojkaške federacije Mehmet Akif Ustungdag ponovo je pričao o Zoranu Terziću i njegovim komentarima o turskoj reprezentaciji i naturalizovanim igračicama.
07. 09. 2026. u 13:45 >> 13:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije dočekala je večeras u Beogradu odbojkašice Srbije, koje su u nedelju osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu.
07. 09. 2026. u 22:46
Komentari (0)