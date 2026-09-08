Otkud sada ovo? Litvanci pred Srbiju povukli totalno neočekivan potez

Košarkaški savez Litvanije zvanično je saopštio gde će se igrati utakmica protiv Srbije u kvalifikacijama za SP.

SHERWIN VARDELEON / AFP / Profimedia

Više od dva meseca uoči umeča poznato je gde će košarkaška reprezentacija Litvanije ugostiti Srbiju u novembarskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 26. novembra, u četvrtak, u "Švituris" areni u Klajpedi.

Osim što se duel neće igrati ni u Vilnjusu niti u Kaunasu, on će početi u pomalo neuobičajenom terminu od 18.30.

Litvanci se trenutno nalaze na četvrtom mestu J grupe, sa četiri pobede i četiri poraza.

Ispred njih su Italija sa skorom 5-3, Srbija sa 6-2 i Turska sa maksimalnih 8-0, koja je već obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo.

Na završni turnir Mundobasketa plasiraće se tri najbolje reprezentacije iz grupe.

Prema trenutnoj situaciji, moguće je da će Litvaniji za plasman na Svetsko prvenstvo biti neophodno da dobije sve četiri preostale utakmice.