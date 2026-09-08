Brutalni treninzi sina Zvezdine legende, pogledajte kako se sprema za NBA ligu (VIDEO)

Svi očekuju novi iskorak sjajnog košarkaša

Foto: Instagram/deniavdia8

Prošle sezone Deni Avdija bio je najbolji igrač Portland Trejlblejzersa, te otuda i ne čudi što navijači ovog kluba od njega očekuju da i naredne nosi tim!

Deni, sin legende Crvene zvezde Zufera Avdije, priprema se za svoju sedmu NBA sezonu, pa je tako na svom Instagram profilu podelio nekoliko snimaka na kojima se vide brutalni treninzi - kako na terenu, tako i na plaži.

Tokom prethodne sezone 2025/26, beležio je vrhunske brojke sa preko 24 poena i skoro sedam asistencija u proseku, čime je postao zvanični NBA Ol-star igrač.

Pre odlaska u SAD, igrao je za Makabi iz Tel Aviva gde je postao najmlađi najkorisniji igrač (MVP) u istoriji izraelske lige. Potom je kao deveti bik izabran od strane Vašingotna, da bi se 2024. preselio u Oregon.

Offseason work 😤



Coming off his first NBA All-Star appearance last season, Deni Avdija is readying himself for Year 7!



(via: deniavdia8/IG) pic.twitter.com/4guv1v6j54 — NBA (@NBA) September 7, 2026