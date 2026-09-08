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UFC lepotici unakaženo lice: Izgubila svest, krv lila po ringu, hitno odvezena u bolnicu (FOTO)

М.М.

08. 09. 2026. u 12:23

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Ipak, poručuje da ne odustaje i da će se vratiti jača

УФЦ лепотици унакажено лице: Изгубила свест, крв лила по рингу, хитно одвезена у болницу (ФОТО)

Foto: Instagram/sofiimontenegromma

Debi iz snova pretvorio se u krvavu košmar za Sofiju Montenegro. Argentinska lepotica, koja je svojom pojavom i prefinjenim crtama lica privlačila pažnju gde god bi se pojavila, doživela je najteže trenutke u karijeri tokom UFC večeri u Parizu.

Njena protivnica, Francuskinja Delfin Benoaš, nije imala milosti. Od samog početka meča, domaća borkinja je krenula u silovit napad, ignorišući činjenicu da je Sofija fizički viša i snažnija. Serije razornih udaraca laktovima direktno u lice Argentinke pretvorile su njenu lepotu u „krvavu masku“.

Scene iz druge runde bile su mučne za gledanje. Sofija je trpela neverovatne batine, a njeno lice je usled brojnih posekotina i otoka postalo potpuno neprepoznatljivo. Na samo 38 sekundi pre kraja druge runde, Benoaš je zahvatom gušenja primorala sudiju da prekine meč jer je Argentinka izgubila svest.

Prizor Sofije koja nepomično leži na podu, dok joj krv natapa podlogu oktagona, zaledio je dvoranu. Hitno je transportovana u bolnicu kako bi se utvrdio stepen povreda glave i lica.

Iako su mnogi bili ubeđeni da će nakon ovakvog debakla i fizičke traume odustati, Sofija se oglasila iz bolničke postelje putem Instagrama. Uz fotografije na kojima se jedva razaznaje devojka koja je do juče krasila naslovne strane, napisala je kratku poruku:

- Nema izgovora. Nastaviću da radim na svojim greškama i vratiću se - poručila je Montenegro.

Za mladu Argentinku ovo je bio drugi uzastopni poraz u MMA karijeri, ali svakako najbolniji – kako za njen skor, tako i za njen fizički izgled koji je bio njen zaštitni znak.

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