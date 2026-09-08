Fudbal

Srbin sjajan u derbiju: Bez gola i asistencije, a našao se u timu kola (FOTO/VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 09. 2026. u 12:16

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U MAĐARSKOJ je u nedelju odigran najveći derbi tamošnjeg fudbala. Ferencvaroš i Ujpešt odigrali su meč u kome nije bilo pobednika - 2:2.

Србин сјајан у дербију: Без гола и асистенције, а нашао се у тиму кола (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia

Odličnu partiju pružio je srpski fudbaler Matija Ljujić koji od početka sezone igrao sjajno za tim sa "Ferenc Šuša" stadiona.

Iako nije postigao gol, niti imao asistenciju bio je najbolji igrač svoje ekipe i nagrađen je izborom u najbolji tim 7. kola tamošnjeg šampionata.

Ovaj 32-godišnjak iz Prijepolja je učestvovao u oba gola svoje ekipe i zasluženo se našao u najboljih 11.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Matija Ljujić je ove sezone nastupio na svih sedam utakmica i upisao je jedan pogodak. Pored toga on je kapiten tima i standardan je u veznom redu.

Vredi pomenuti da je protiv Ferencvaroša upisao 100. nastup u dresu Ujpešta, za koji igra od 2023. godine.

Tim iz Budimpešte se trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa 11 bodova. U narednom kolu 20. septembra dočekuju Zalaegeršeg.

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