Ništa od spektakla! Usikov menadžer odbacio Fjurijev poziv za treći meč

Menadžer ukrajinskog boksera Aleksandra Usika, Sergej Lapin, odbacio je poziv Britanca Tajsona Fjurija za treći meč, preneo je Skaj sports.

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Fjuri je juče na društvenim mrežama poručio da traži novog protivnika, pošto su pregovori o njegovoj borbi protiv Entonija Džošue zapeli zbog neslaganja oko mesta održavanja meča.

Usik je dva puta pobedio Furija 2024. godine.

"Usik nije Tajsonov rezervni plan. Ako je Fjuriju potreban protivnik, trebalo bi da poseti platformu 'Ready to Fight'. Tamo mu mogu pomoci da pronađe dostojnog protivnika. Aleksandar je uvek otvoren za velike izazove, ali ozbiljne namere moraju da budu potkrepljene konkretnom ponudom, a ne izjavama u medijima", rekao je Lapin.

Fjuri je ranije poručio da bi, ukoliko ne dođe do njegove borbe sa Džošuom, voleo da se po treći put sastane sa Usikom.

Britanski mediji podsećaju da je Usik u junu ove godine napustio poslednji od šampionskih pojaseva koje je tada držao, ali je ukrajinski bokser naglasio da ne planira da završi karijeru.