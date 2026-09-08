Fudbal

Haos na derbiju u srpskom fudbalu: Igrač nasrnuo na sudiju i naneo mu povrede, meč prekinut

М.М.

08. 09. 2026. u 11:27

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Sve se dešavalo u okviru meča "PFL Zrenjanin"

Хаос на дербију у српском фудбалу: Играч насрнуо на судију и нанео му повреде, меч прекинут

Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Ono što je trebalo da bude praznik fudbala između Crvene zvezde i Budućnosti, pretvorilo se u pravi incident koji je šokirao prisutne gledaoce u Vojvoda Stepi.

Meč u okviru "PFL Zrenjanin" je prekinut u 78. minutu pri rezultatu 3:2 za domaću ekipu, nakon što je došlo do fizičkog napada na glavnog arbitra. Sudija Nikola Knežević bio je primoran da svira kraj pre vremena jer je na njega nasrnuo fudbaler gostujuće ekipe Budućnosti. Prema izveštajima sa terena, sudija je zadobio povrede u predelu vrata.

Do prekida, publika je uživala u golgeterskoj seriji. Popović je doveo domaće u vođstvo već u 11. minutu prelepim golom sa 25 metara. Gosti su izjednačili preko Becina u 40. minutu, da bi početkom drugog poluvremena Prolić preokrenuo rezultat u korist Budućnosti.

Ipak, Kuburović sa dva pogotka (jedan iz penala) vraća prednost Zvezdi, nakon čega je usledio haos koji je doveo do prekida i čak četiri crvena kartona za gostujući tim.

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