Zašto je novinar poklonio Murinju prskalicu usred konferencije? Iza svega se kirje patnja jednog oca...

Sve je podsećalo na tu 2010. godinu...

Foto: Printskrin/X/@madrid_total2

Predstojeći susret Real Madrida i Intera u Ligi šampiona ostao je u senci jednog nesvakidašnjeg i duboko ljudskog gesta. Poznati italijanski novinar Tankredi Palmeri iznenadio je Žozea Murinja na kraju konferencije za medije na „Santijago Bernabeu“ uručivši mu prskalicu za travu u bojama milanskog Intera.

Iako je prva asocijacija svih prisutnih bila istorijska noć na „Kamp Nou“ iz 2010. godine, kada je Barselona uključila prskalice kako bi sprečila slavlje Interovih igrača nakon eliminacije u polufinalu, pozadina ovog gesta je mnogo dublja i emotivnija.

Gostujući u emisiji „Otra Ronda“ na Radio Marka, Palmeri je objasnio da ovaj poklon nije bio samo provokacija ili podsećanje na sportski uspeh, već dugogodišnja lična misija.

- Kada je Murinjo uspeo da se plasira u to finale Lige šampiona, vratio je osmeh na lice jednom mom veoma bliskom rođaku koji je u tom trenutku prolazio kroz najstrašniju bol koju jedan otac može da doživi - poverio se Palmeri.

Novinar je objasnio da je u tom izuzetno teškom periodu, pobeda Intera nad Barselonom bila jedina stvar koja je tom čoveku na trenutak odvratila misli od tragedije.

Un periodista le regaló una pistola de agua a José Mourinho al terminar su rueda de prensa?



JAJAJAJA que es esto pic.twitter.com/uFy08sGk7d — MT2 (@madrid_total2) September 7, 2026

- Uvek sam u glavi imao misao da ću se, kada mi se ukaže prilika, na neki način zahvaliti Žozeu - dodao je on.

Na pitanje zašto je izabrao baš prskalicu, Palmeri je odgovorio filozofski:

- Šta možete pokloniti čoveku koji ima sve i može da kupi bilo šta? Ideja o prskalici mi je došla kao uspomena na to veče na Kamp Nou. To je simbol pobede uprkos svemu.

Iako Palmeri nije uspeo da pred kamerama objasni Murinju pravi razlog svog gesta, njegova ispovest je brzo postala viralna.