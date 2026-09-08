Fudbalerka saznala da ima rak, klub uradio nešto što će se godinama prepričavati
Veliki gest u teškim trenucima
Fudbalska javnost u Italiji ostala je u šoku nakon vesti o bolesti mlade fudbalerke Roberte Piki, ali je tugu brzo zamenilo divljenje prema gestu njenog kluba. Naime, Como 1907 je odmah nakon saznanja o dijagnozi doneo odluku da Roberti produži ugovor do kraja sezone 2027/28.
Ovaj konkretan potez povučen je kako bi fudbalerka mogla da se fokusira isključivo na lečenje i oporavak, bez ikakvog straha za svoju profesionalnu budućnost i egzistenciju.
- Ceo klub stoji uz Robertu i njenu porodicu, pružajući im svu potrebnu podršku - stoji u zvaničnom saopštenju Koma.
Piki će uskoro započeti sa zakazanim tretmanima, a njeno zdravstveno stanje će, pored specijalističkih timova, budno pratiti i medicinsko osoblje kluba. Iz Koma su apelovali na javnost i medije da poštuju privatnost fudbalerke u ovom osetljivom periodu:
- Molimo da se njoj i njenoj porodici omogući da se sa ovom fazom suoče uz neophodan mir i poverljivost - poručili su iz italijanskog kluba.
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