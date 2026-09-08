Fudbal

Fudbalerka saznala da ima rak, klub uradio nešto što će se godinama prepričavati

М.М.

08. 09. 2026. u 11:53

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Veliki gest u teškim trenucima

Фудбалерка сазнала да има рак, клуб урадио нешто што ће се годинама препричавати

Foto: Instagram/Roberta Picchi

Fudbalska javnost u Italiji ostala je u šoku nakon vesti o bolesti mlade fudbalerke Roberte Piki, ali je tugu brzo zamenilo divljenje prema gestu njenog kluba. Naime, Como 1907 je odmah nakon saznanja o dijagnozi doneo odluku da Roberti produži ugovor do kraja sezone 2027/28.

Ovaj konkretan potez povučen je kako bi fudbalerka mogla da se fokusira isključivo na lečenje i oporavak, bez ikakvog straha za svoju profesionalnu budućnost i egzistenciju.

- Ceo klub stoji uz Robertu i njenu porodicu, pružajući im svu potrebnu podršku - stoji u zvaničnom saopštenju Koma.

Piki će uskoro započeti sa zakazanim tretmanima, a njeno zdravstveno stanje će, pored specijalističkih timova, budno pratiti i medicinsko osoblje kluba. Iz Koma su apelovali na javnost i medije da poštuju privatnost fudbalerke u ovom osetljivom periodu:

- Molimo da se njoj i njenoj porodici omogući da se sa ovom fazom suoče uz neophodan mir i poverljivost - poručili su iz italijanskog kluba.

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