I ONI MU OKRENULI LEĐA: Sada je gotovo izvesno - "slučaj Balogun" i pokušaj prodaje svetskog prvenstva koštaće Infantina novog mandata
Fudbalski savez Belgije neće podržati kandidaturu Đanija Infantina za novi mandat na mestu predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).
Aktuelni predsednik FIFA potvrdio je u nedelju da će se ponovo kandidovati za tu funkciju na izborima koji će biti održani u martu naredne godine.
U saopštenju RBFA se podseća na Infantinov propali plan o prodaji udela u takmičenjima pod okriljem FIFA, privatnim investitorima.
"RBFA konstatuje da, kada je reč o ovom pitanju, brojne važne odluke i procene nisu bile dovoljno potkrepljene adekvatnim obrazloženjima. To pokreće pitanja u vezi sa transparentnošću i načinom upravljanja ovim procesom. Ostajemo u bliskom kontaktu sa UEFA i zajedno tražimo jasne odgovore o procesu donošenja odluka i narednim koracima", navodi se u saopštenju RBFA.
FS Belgije se osvrnuo i na slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna kome je poništen crveni karton tokom Svetskog prvenstva, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.
Balogun je isključen na meču šesnaestine finala sa Bosnom i Hercegovinom, ali je FIFA ukinula suspenziju američkom fudbaleru i dozvolila mu da igra na duelu osmine finala protiv Belgije.
"Naša pitanja i dalje nisu dobila odgovor. Uprkos našim izričitim zahtevima za jasno obrazloženje donetih odluka i detalje o tome kako će se takve situacije rešavati u budućnosti, još nismo dobili zadovoljavajući odgovor. RBFA ponovo ističe da su potpuna transparentnost i jasna objašnjenja od suštinskog značaja. Od ključne je važnosti da se ovakvi slučajevi rešavaju na transparentan i rigorozan način - u interesu FIFA-e, dobrog upravljanja i kredibiliteta međunarodnog fudbala - uz jasne zaštitne mehanizme za budućnost", dodaje se u saopštenju RBFA.
FS Belgije je i zvanično zatražio da se "slučaj Balogun" uvrsti u dnevni red naredne sednice FIFA, koja je zakazana za 15. oktobar.
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