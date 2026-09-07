PADOM „kotla“ u kome se našlo oko 1.700 ukrajinskih vojnika na severu Harkovske oblasti postići će se stvaranje tampon-zona i obezbeđivanje bezbednosti stanovništva naših pograničnih oblasti, izjavio je za Sputnjik Anatolij Matvijčuk, vojni ekspert, pukovnik u penziji i bivši oficir specijalnih snaga.

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Površina ovog „taktičkog kotla“ iznosi 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naseljenih mesta i ima veliki značaj za ruske jedinice.

-Dakle, 1.700 ljudi je, verovatno, negde osam do devet bataljona koji su tamo opkoljeni. Taktičko okruženje znači prekid snabdevanja tehnikom, naoružanjem, hranom i medicinskim sredstvima, a pre svega onemogućavanje rotacije ljudstva. Ljudi tamo ginu, a više ih niko ne nadoknađuje, objasnio je on

Dvadeset sedam naseljenih mesta, zapravo, možemo da konstatujemo, predstavlja 27 uporišta na kojima su pokušavali da se učvrste. Taj pravac direktno izlazi prema Harkovu, Čugujevu, predgrađu Harkova i Kupjansku, konstatovao je Matvijčuk.

-Mi otklanjamo pretnju od granatiranja Belgorodske oblasti. To nije samo pitanje bezbednosti civilnog stanovništva, već i smanjenje pritiska na naše pogranične garnizone. Drugo je političko pitanje: to će nam omogućiti da ojačamo svoje nepobedonosno napredovanje u okviru zapadnih koalicija koje pokušavaju da nam se suprotstave. Svima pokazujemo do čega dovode nepromišljeni kontranapadi na našim pravcima, poručio je on.

Imajući u vidu da će kontakt-linija biti pomerena za 20 kilometara, uspeh ruske vojske po ovom pitanju označiće poraz grupacija Oružanih snaga Ukrajine — oko osam bataljonskih taktičkih grupa.

Uzgred, gotovo sva tehnika koja se tamo nalazila praktično je izbačena iz stroja. To je moralna, ali i vojna šteta, primetio je ekspert.

Pored toga, to će primorati protivnika da povlači druge jedinice sa drugih pravaca — sa zaporoškog i dnjepropetrovskog — čime će oslabiti svoju odbrambenu grupaciju. To će našim snagama na tim pravcima omogućiti da povećaju tempo napredovanja i ispune zadatke koje je postavio vrhovni komandant, objasnio je Matvijčuk.

-Protivnik gubi mogućnost da koristi svoje artiljerijske sisteme za granatiranje naših pograničnih teritorija. Umesto pozicionog rata, u kojem su pokušavali da nas vežu, sada će biti prinuđeni da se povlače i zauzimaju nove odbrambene linije koje već nisu pripremljene.Mi, s druge strane, dobijamo mogućnost da razvijamo ofanzivu dublje u njihovu odbranu, koristeći oslobođene snage za udare na drugim pravcima, ističe stručnjak.

MOD Rusije

UDARAC NA MORAL UKRAJINSKIH VOJNIKA

I, što je najvažnije, to je udarac njihovom moralu — kada izgubite čitave jedinice zajedno sa tehnikom, to se uvek odražava na borbenu sposobnost.

Ministarstvo odbrane Rusije naglasilo je u današnjem saopštenju da protivnik nije pokušao da probije obruč, što Matvijčuk smatra da govori o oslabljenom moralu ukrajinskih vojnika.

Resursi su praktično na izmaku. Kao što sam već rekao, tehnika i naoružanje su praktično uništeni, naglasio je stručnjak.

-Kada ste okruženi, a nemate ni gorivo, ni municiju, ni vezu, svaki pokušaj proboja postaje samoubilački. Ali činjenica da nisu čak ni pokušali da se probiju govori o potpunom gubitku upravljanja i koordinacije. Odsustvo pokušaja proboja znak je da komanda na terenu ili nije u stanju da organizuje izlazak iz okruženja ili shvata da je to beskorisno. A to, sa svoje strane, znači da su njihove operativne rezerve u potpunosti iscrpljene, zaključio je on.

Ranije danas, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je oko 1.700 boraca ukrajinskih snaga trenutno opkoljeno u Harkovskoj oblasti. Ruske Oružane snage u Harkovskoj oblasti sužavaju obruč i uništavaju formacije ukrajinskih snaga u oblastima Varvarovka, Mala Volčja, Nefedovka i Čorni.

sputnikportal.rs

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