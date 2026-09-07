LIČNI PRATILAC GENERALA MLADIĆA PRIZNAO DA JE PUSTIO SUZU: Danas su se Srbija i srpski narod oprostili od velikog heroja

BRANISLAV Puhalo, lični pratilac generala Mladića tokom rata, bio jeg ost Kolegijuma na Informer TV, gde je priznao da je zaplakao danas, ali i da je ponosan što su se svi ujedinili i ispratili na večni počinak srpskog generala.

Foto: D. Milovanović

- Zaplakao sam. Danas su se Srbija i srpski narod oprostili od velikog sina i heroja srpskog naroda. Tužan dan je bio, ali sam i ponosan. Mladić je ujedinio i "grobare" i "delije" i danas je Srbija ujedinjena bila na sahrani srpskog heroja - naglasio je Puhalo.

Priznao je da je i sam ostao iste godine bez porodice, kao i Ratko bez svoje ćerke.

- Ratko je uvek bio isti. Iste godine kad je on ostao bez ćerke, iste godine sam ostao bez porodice. Nerazjašnjene okolnosti su tu. Ana je bila predivna devojka - rekao je Puhalo.