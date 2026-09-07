Društvo

LIČNI PRATILAC GENERALA MLADIĆA PRIZNAO DA JE PUSTIO SUZU: Danas su se Srbija i srpski narod oprostili od velikog heroja

Novosti online

07. 09. 2026. u 19:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRANISLAV Puhalo, lični pratilac generala Mladića tokom rata, bio jeg ost Kolegijuma na Informer TV, gde je priznao da je zaplakao danas, ali i da je ponosan što su se svi ujedinili i ispratili na večni počinak srpskog generala.

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА ПРИЗНАО ДА ЈЕ ПУСТИО СУЗУ: Данас су се Србија и српски народ опростили од великог хероја

Foto: D. Milovanović

- Zaplakao sam. Danas su se Srbija i srpski narod oprostili od velikog sina i heroja srpskog naroda. Tužan dan je bio, ali sam i ponosan. Mladić je ujedinio i "grobare" i "delije" i danas je Srbija ujedinjena bila na sahrani srpskog heroja - naglasio je Puhalo. 

Priznao je da je i sam ostao iste godine bez porodice, kao i Ratko bez svoje ćerke. 

- Ratko je uvek bio isti. Iste godine kad je on ostao bez ćerke, iste godine sam ostao bez porodice. Nerazjašnjene okolnosti su tu. Ana je bila predivna devojka - rekao je Puhalo.

Foto: Фото: Д. Миловановић

POGLEDAJ GALERIJU

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAHRANJEN GENERAL RATKO MLADIĆ Potresan govor sina Darka: Putuj oče, putuj komandante - danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša (VIDEO)
Društvo

0 57

SAHRANjEN GENERAL RATKO MLADIĆ Potresan govor sina Darka: Putuj oče, putuj komandante - danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša (VIDEO)

GENERAL Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, a veliki broj građana odao je poštu generalu Mladiću i u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gde je kovčeg bio izložen. Oni su potom peške došli od crkve do groblja.

07. 09. 2026. u 07:43 >> 15:08

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRIJAVE DO 20. SEPTEMBRA: Nagrada za najbolju ideju
Društvo

0 1

PRIJAVE DO 20. SEPTEMBRA: Nagrada za najbolju ideju

Evropska komisija otvorila je prijave za Youth Start-Up Challenge 2026, namenjen mladima uzrasta od 18 do 25 godina koji imaju originalnu startap ili poslovnu ideju. Na poziv se mogu prijaviti i kandidati iz Srbije. Rok za podnošenje prijava je 20. septembar.

07. 09. 2026. u 16:26

Politika
Tenis
Fudbal
Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)

Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)