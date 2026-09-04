Zvezda donela konačnu odluku: Navijači su iznenađeni, crveno-beli povukli neplaniran potez!
Tako je moralo da bude.
Na Malom Kalemegdanu stigle su vesti o promeni rasporeda za narednu sezonu Evrolige!
Naime, Crvena zvezda je dobila obaveštenje od Valensije, koja je svoje mečeve u novom ciklusu mnjala, a među njima je i okršaj sa četom Ibona Navara.
Prema prvobitnom planu, utakmica je trebalo da se odigra 11. decembra, ali je pomerena za dan ranije 10. decembra u 20.30 časova, što je dovelo do izmene u pripremi tima stručnog štaba crveno-belih.
Korekcija je napravljena usled redovnog ažuriranja kalendara španskog kluba, koji je već pomerio i duel protiv minhenskog Bajerna. Taj duel igraće se od 20 umesto u 20.30 časova, dok će u ACB ligi sa ekipom Duran Makinaria Ensino sa 5. februara, premešten na dan ranije (4. februara). Iz tabora Španaca stigla je potvrda da su svi ovi mečevi zvanično promenjeni u integrisanim kalendarima, mobilnim aplikacijama, kao i na klupskom sajtu.
Crvena zvezda je, podsetimo, pobedom otvorila pripreme, deklasiravši zemunsku Mladost sa 34 razlike. Bilo je 10:68 u korizst evroligaša, uz sjajnu partiju Patrika Boldvina Džuniora, koji je meč završio sa 23 poena.
Naredni izazovi, Navarovu četu čekaju u prijateljskim mečevima tokom turnira na Kritu, koji na programu od 4. do 6. septembra.
Rival Zvezde u polufinalu biće Olimpija Milano (18.30, dok se u drugom susretu sastaju evropski prvak Olimpijakos i Fenerbahče iz Istanbula (21.00).
Dva dana kasnije, od 18 igraće se meč za treće mesto, a od 20.30 sati je borba za trofej.
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