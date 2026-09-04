Aleksandar Vučić: "Trenirao sam u Partizanu, Muta Nikolić voleo da pobedi Čovića"

Predsednik ugostio poznatog trenera u svom prvom podkastu

Foto: Youtube/Aleksandar Vučić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u premijernoj epizodi "PodkAVsta" da je košarku zavoleo još kao dečak i da je jedno vreme bio član mlađih kategorija Partizana, ali da je većina igrača iz te generacije navijalo za Zvezdu.

Gost prve epizode "PodkAVsta" bio je Miroslav Muta Nikolić, proslavljeni košarkaški trener, koji je između ostalog predvodio i Crvenu zvezdu i Partizan i dugo godina radio u stručnom štabu reprezentacije.

Vučić je u uvodu prve epizode rekao da je pokrenuo "PodkAVst" da bi slušao druge ljude i naučio nešto od njih i podvukao da u njemu neće biti "nijedno slovo o politici".

Razgovor je i tekao u tom smeru, Vučić i Nikolić su pričali isključivo o košarci, prebogatoj karijeri iskusnog stručnjaka, anegdotama iz reprezentacije i najvećim uspesima srpske i jugoslovenske košarke. Ispričao je predsednik i anegdotu kad se čuo sa Nikolićem pre utakmice Radničkog protiv Crvene zvezde 2012. godine, kad je klub iz Kragujevca pobedio Beograđane.

- Ja ga zovem dan pred utakmicu, a on mi kaže sutra ću da pobedim ove tvoje. I stvarno je tako i bilo, postavio je neku odbranu kakvu pre toga nisam nikad video. Uvek je najviše voleo da pobedi Nebojšu Čovića - naveo je Vučić.

Nikolić je predsednika iznenadio članskom kartom zemunske Mladosti, kad je kao 14-godišnjak bio član mlađih kategorija tog kluba. Vučić je istakao da je u mlađim kategorijama bio registrovan i za Partizan.

- Svi klinci iz novobeogradskih blokova su trenirali u Partizanu jer nam je Hala sportova bila blizu. Zvezda je bila u centru grada, pa roditelji nisu hteli svaki dan da mi plaćaju autobusku kartu, a nije bilo smisla da se "švercujem". U rosteru nas je bilo 14-15, ali nas je bar 10 navijalo za Zvezdu - rekao je Vučić.

Podvukao je predsednik da je Partizan tad imao najbolju košarkašku školu.

Nikolić je zatim ispričao anegdotu kad je predsednik igrao basket jedan na jedan sa bratom Andrejem.

- Kako kad igrate jedan na jedan? Moram to da ispričam. Nemoj sad da se ljutiš. Pogledaj sad ovo. Počne basket, on i burazer rođeni, Andrej i Aleksandar. I sad, prvi napad on ima loptu, okreće se i udara ga laktom ovde i on kaže "prerano napad, ko kaže prerano napad". Nema. I oni se posvađaju i nema basketa. I kući idu - rekao je Nikolić.

- Andrej je uvek bio mnogo bolji od mene, jedini način da ga zaustavim su bili "teški" faulovi. Imao je meku ruku, pogađao je šuteve sa distance - dodao je predsednik.

Vučić je ispričao i da je upoznao trenera Crvene zvezde Ibona Navara sa kojim je razgovarao o košarci i taktici koja karakteriše ekipe koje predvodi Španac.