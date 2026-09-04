Ostoja Mijailović o ulasku Monaka u ABA ligu, NBA Evropi...

Ostoja Mijailović, prvi čovek ABA lige, obratio se novinarima na konferenciji za medije povodom obeležavanja 25 godina postojanja Regionalne lige.

Photo: ABA League j.t.d/Ales Fevzer

- Poštovani novinari, hvala što ste došli u ovolikom broju na 25. rođendan. Mnogi su se zapitali zašto proslava nije u Beogradu, ali postoji poseban razlog zašto smo ovde. Pre 25 godina, u tvorani Tivoli, gde ćemo imati svečani deo, od strane inicijative četiri kluba – Budućnosti, Bosne, Cedevite i Olimpije - pokrenuta je ABA liga. Ovde se rodila ABA liga. Zato smo hteli da se zahvalimo ovom gradu, došli smo do toga da ovo nije samo regionalna liga, već je jedna od najjačih evropskih klubova - rekao je Ostoja Mijailović.

Nastavio je u sličnom tonu Mijailović potom.

- Pripala mi je čast da u ime KK Partizan predstavim 12 klubova koji imaju vlasništvo ABA lige, da vam se obratim i to je posebna prilika. Gde smo svi zajedno radili i trudili se da ova liga preraste okvire bivše Jugoslavije i dostigne jedan evropski okvir. Danas je ABA liga poželjna mnogim klubovima, neke smo prihvatili, neke razmatramo, neki su u procesu razvoja jer nisu dovoljno razvijeni da bi se priključili ABA ligi. ABA liga ima jednu važnu politiku koju negujemo svi, a to je da poštujemo maticu – ovih 12 klubova koji su poštovani bez obzira na veličinu.

- Ne postoje veliki i mali klubovi, ima onih koji su finansijski moćniji i manje finansijski moćniji, uvećali smo prihode za 18 odsto u odnosu na prošlu godinu, oni su oko 6,4 miliona evra. Drugu godinu zaredom raspodeljujemo dividendu. Ravnopravno ćemo je podeliti. Neki klubovi koji su manje budžetni, oni pune 40 odsto budžeta od toga. To je misija lige, nije toliko jaka koliko je jak prvi na tabeli, već koliko je jak poslednji na tabeli. To je način.

Govorio je i o odlaganju Skupštine.

- Trebalo je da imamo skupštinu u 9 časova, ali zbog kašnjenja aviona od par sati, ona je pomerena sutra u 9. Biraćemo sportskog direktora i celokupan menadžment koji se bavi kvalitetom suđenja. Imali smo situaciju gde je direktor iznenada podneo ostavku, to je pomerilo rokove koje smo morali da ispoštujemo. Ono što želimo sutra je da izaberemo najbolje, najkvalitetnije ljude koji će upravljati ligom kako treba, kako bi svi imali ravnopravne odnose u ligi.

Zahvalio se sponzorima, a onda otkrio da ABA liga ima akcije i u Evroligi.

- Želim da se zahvalim svim sponzorima, Areni sport i Telekomu jer godinama podržavaju ovu ligu, oni jesu naši komercijalni partneri, ali postoje mnoge države i gradovi gde su neisplative produkcije, gde gledanost nije kao u većini gradova, oni nas podržavaju, oni su važan partner i želim da se zahvalim. Imamo vrhunsku saradnju sa Evroligom, a što treba da znate – ABA liga ima određen broj akcija u Evroligi, oni su pribavili pre nekoliko decenija, te akcije su plaćene manje od 10.000 švajcarskih franaka, sada vrede desetine miliona evra, oni pripadaju vlasnicima ABA lige.

O Dubaiju...

- Ono što je bitno napomenuti, ABA liga je sjajna prilika. Pomogli smo Dubaiju da razvije evropski projekat, ulaskom u ABA ligu su uspeli da svoju ideju i viziju pokažu Evropi i da imaju organizaciju koja može da bude kompetentna, a da mogu da se takmiče sa najboljima.

Direktor takmičenja Kmetović dodao je potom.

- Naslanjajući se na reči predsednika, možemo potvrditi optimizam unutar lige, takmičenja. Jasno je da kvalitet košarke i poslovni aspekt lige, odnosno lige – mi imamo 37 klubova. Da ne zaboravimo ABA 2 ligu i juniore, ceo taj sistem funkcioniše vrlo uspešno. Kao što smo čuli i vrlo profitabilno. Ideja je da sa menadžmentom radimo na izvlačenju novih klubova, širenju ABA lige i u kvantitativnom smislu, ali i poslovno. Treba ostvariti i finansijsku dobit, ali i poboljšati nivo košarke.

Upitan je potom Ostoja da li će u subotu biti formiran stav lige prema NBA Evropi.

- Liga samo posmatra NBA Evropu, jer smo mi jedna od najvećih liga u Evropi, moramo posmatrati aktivnosti. Imamo saradnju sa Evroligom i želimo da se razvijamo dalje, ali će ABA liga nastaviti da se nastavlja dalje sa ovih 12 klubova koji su u samom vlasništvu. NBA Evropa se još pominje, ne znam da li se dešavaju neke aktivnosti u Evropi. Kad pogledate celu situaciju, jedan sistem može da se razvije koliko ima konkurenciju oko sebe. Evroliga ima dobru politiku, dosta se razvila, dosta je konkurentna takmičenja, videli ste koliko su porasli ugovori i igračima i trenerima. Najkvalitetnija liga u Evropi je Evroliga, a iza nje je ABA liga.

Zvezda je nezadovoljna trenutnom situacijom, a ovako to Mijailović vidi.

- Nas je 12 klubova. Svaki klub ima vrednost svoga glasa, koliko vredi glas Zvezde, toliko i Partizana i svih ostalih klubova. Zna se kako se bira, ono što se pojavilo u javnosti – Milija Vojinović je iznenada podneo ostavku. Njemu je mandat produžen na skupštini, a on je podneo ostavku, predsedništvo je hitno reagovalo. Čime je nezadovoljna Zvezda, ne bih komentarisao u javnosti, nisam odgovarao na saopštenje, ali smo pričali kao liga i predstavnik jednog kluba. Svako ima pravo da bude nezadovoljan, na nama je da odaberemo najbolje i da tako liga radi. Ova liga je bila u finansijskim problemima pre 5 godina, radili smo puno na komercijalnom delu. Dobro je što je liga likvidna i deli dividende, moramo da naučimo da radimo s ovim problemima. Zvezda je veliki klub, pričaćemo s njima, oni su jako važni.

Na kraju, upitan je Mijailović za Monako i njihov ulazak u ABA ligu.

- Što se tiče Monaka, javili su se ABA ligi sa željom da igraju ABA 1 ligu. Informisani ste iz medija šta su prošli sve u proteklih godinu dana. Javili su se, napravili smo format i kalendar, nije moguće da se priključe u ABA 1 ligu. Razmatraćemo zahtev na Skupštini, ono što će biti moj predlog je da prođu ciklus kroz ABA 2 ligu, pa da ih priključimo. To su naše kolege, žao mi je što su prošli ono što su prošli. Nekad je klub koji ja predstavljam prošao sličan ciklus i znam koliko je sve to teško.