Samo u četiri reči: Na srpskom jeziku, Grci brutalnom porukom predstavili Ugrešića! (VIDEO)

Bivši kapiten fudbalera Partizana potpisao za tim iz Soluna.

Foto: Printscreen/PAOK FC

Crno-beli su se danas definitivno oprostili od doskorašnjeg kapitena, zvaničnim saopštenjem u kome su Ugrešiću poželeli sreću u nastavku karijere.

Sada je dobrodošlicu momku iz Kikinde poželeo i njegov novi klub, pošto se PAOK na društvenim mrežama, pošto je sa Beograđanima postigao dogovor o transferu vrednom 7.500.000 evra.

Tako je "parni valjak" napravio prodaju decenije, ali u svoj "bratski" klub, obzirom na povezanost najvatrenijih navijača srpskog i grčkog giganta.

Partizan će dobiti odmah 6.000.000 evra od PAOK, dok će potom uslediti i bonusi od 1.500.000 evra, kao i 15 odsto od naredne prodaje.

Čelnici Solunjana su predstavili Ugrešića na spektakularan način, čistom srpskom jeziku, poželevši mu dobrodošlicu u četiri reči:

Na društvenim mrežama solunski crno-beli su ćiriličnim pismom napisali:

- Iste boje, ista vera. Ognjen je ovde - stoji u poruci PAOK, pošto su predstavili veliko pojačanje.

Ugrešić će postati drugi Srbin u dresu Solunjana, pošto je godinama tamo reprezentativac i član "orlova" Andrija Živković, koji je postao živa legenda bivšeg šampiona Grčke.

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