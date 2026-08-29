Samo u četiri reči: Na srpskom jeziku, Grci brutalnom porukom predstavili Ugrešića! (VIDEO)
Bivši kapiten fudbalera Partizana potpisao za tim iz Soluna.
Crno-beli su se danas definitivno oprostili od doskorašnjeg kapitena, zvaničnim saopštenjem u kome su Ugrešiću poželeli sreću u nastavku karijere.
Sada je dobrodošlicu momku iz Kikinde poželeo i njegov novi klub, pošto se PAOK na društvenim mrežama, pošto je sa Beograđanima postigao dogovor o transferu vrednom 7.500.000 evra.
Tako je "parni valjak" napravio prodaju decenije, ali u svoj "bratski" klub, obzirom na povezanost najvatrenijih navijača srpskog i grčkog giganta.
Partizan će dobiti odmah 6.000.000 evra od PAOK, dok će potom uslediti i bonusi od 1.500.000 evra, kao i 15 odsto od naredne prodaje.
Čelnici Solunjana su predstavili Ugrešića na spektakularan način, čistom srpskom jeziku, poželevši mu dobrodošlicu u četiri reči:
Na društvenim mrežama solunski crno-beli su ćiriličnim pismom napisali:
- Iste boje, ista vera. Ognjen je ovde - stoji u poruci PAOK, pošto su predstavili veliko pojačanje.
Ugrešić će postati drugi Srbin u dresu Solunjana, pošto je godinama tamo reprezentativac i član "orlova" Andrija Živković, koji je postao živa legenda bivšeg šampiona Grčke.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
Kapiten Srbije zagrmeo: Moćne reči Jokića mora da čuje cela nacija!
29. 08. 2026. u 07:00
Egzodus sa Marakane se nastavlja! Zvezda prodala fudbalera u Rusiju!
29. 08. 2026. u 10:02
Rusija gleda i ne veruje! Evo šta se upravo desilo!
29. 08. 2026. u 09:51
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)