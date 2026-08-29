Politika

BLOKADERI KAMENICAMA NAPALI NOVINARE

В. Н.

29. 08. 2026. u 17:07

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NASILjE blokadera eklodiralo je u Užicu kada su napali kamenicama novinare RTS.

БЛОКАДЕРИ КАМЕНИЦАМА НАПАЛИ НОВИНАРЕ

Foto: printskrin Iks/Jedna_Srbija

SNIMAK NAPADA: Pogledajte trenutak kada je snimatelj RTS-a pogođen kamenom od strane blokadera u Užicu.

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