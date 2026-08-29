SAŠA ILIĆ PRELOMIO: Poznato da li ostaje na klupi Partizana
SAŠA Ilić je doneo odluku o budućnosti na klupi Partizana.
Trener crno-belih je posle poraza od Mladosti (1:3) najavio da će napustiti klupu "parnog valjka" nakon meča sa Hetafeom bez obzira na to kakav bude ishod susreta. Ipak, kako prenosi "Telegraf", on je promenio odluku i nastaviće kao šef stručnog štaba da predvodi klub iz Humske.
On je prelomio posle novih razgovora sa uprvom. Priliku za prekid loše serije u prvenstvu imaće u ponedeljak kad Partizan dočekuje OFK Beograd.
Podsetimo, Saša Ilić je ovo leta seo na klupu crno-belih. Zanimljivo je da je u Evropi zabeležio pet pobeda i samo jedan poraz, ali to nije dovoljno da se izbori Liga konferencija.
Sa druge strane ekipi ide loše u Superligi Srbije, nakon pet odigranih utakmica Partizan je 12. na tabeli sa samo četiri boda.
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