SAŠA ILIĆ PRELOMIO: Poznato da li ostaje na klupi Partizana

SAŠA Ilić je doneo odluku o budućnosti na klupi Partizana.

FOTO: M.M./ATAImages

Trener crno-belih je posle poraza od Mladosti (1:3) najavio da će napustiti klupu "parnog valjka" nakon meča sa Hetafeom bez obzira na to kakav bude ishod susreta. Ipak, kako prenosi "Telegraf", on je promenio odluku i nastaviće kao šef stručnog štaba da predvodi klub iz Humske.

On je prelomio posle novih razgovora sa uprvom. Priliku za prekid loše serije u prvenstvu imaće u ponedeljak kad Partizan dočekuje OFK Beograd.

Podsetimo, Saša Ilić je ovo leta seo na klupu crno-belih. Zanimljivo je da je u Evropi zabeležio pet pobeda i samo jedan poraz, ali to nije dovoljno da se izbori Liga konferencija.

Sa druge strane ekipi ide loše u Superligi Srbije, nakon pet odigranih utakmica Partizan je 12. na tabeli sa samo četiri boda.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“