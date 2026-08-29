Politika

Aktivisti SNS i građani nastavili sa akcijama: Sređeni Blok 63 i Dr Ivana Ribara (FOTO)

24sedam.rs

29. 08. 2026. u 17:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKTIVISTI i simpatizeri Srpske napredne stranke nastavili su sa svojim akcijama uređivanja Beograda, pa su tako ovog puta sredili ulicu Dr Ivana Ribara, kao i dečije igralište u Bloku 63.

Активисти СНС и грађани наставили са акцијама: Сређени Блок 63 и Др Ивана Рибара (ФОТО)

Foto: SNS

Oni su nalakirali klupe, ljuljške i penjalice na dečijem igralištu u parku.

Pored toga, očistili su i smeće koje se gomilalo po trotoaru u ulici.

Ovim gestom još jednom je pokazano ko brine o svom gradu i čuva ga, naspram onih koji ga samo demoliraju čim im se ukaže prilika za to.

24sedam.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenski zavapio: Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!
Svet

0 0

Zelenski zavapio: "Situacija je užasna, bio je to strašan nemar!"

SITUACIJA u selu Mila u Kijevskoj oblasti je užasna i reč je o strašnom nemaru onih koji su skladištili eksploziv u neposrednoj blizini ljudi, naveo je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakon što je više desetina osoba stradalo u nizu eksplozija koje je u tom mestu, u okrugu Buča, izazvao ruski napad.

29. 08. 2026. u 17:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ČASNA VOJNIČKA FIGURA: Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću

"ČASNA VOJNIČKA FIGURA": Kako je legendarni Nebojša Glogovac govorio o generalu Mladiću