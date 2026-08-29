Aktivisti SNS i građani nastavili sa akcijama: Sređeni Blok 63 i Dr Ivana Ribara (FOTO)
AKTIVISTI i simpatizeri Srpske napredne stranke nastavili su sa svojim akcijama uređivanja Beograda, pa su tako ovog puta sredili ulicu Dr Ivana Ribara, kao i dečije igralište u Bloku 63.
Oni su nalakirali klupe, ljuljške i penjalice na dečijem igralištu u parku.
Pored toga, očistili su i smeće koje se gomilalo po trotoaru u ulici.
Ovim gestom još jednom je pokazano ko brine o svom gradu i čuva ga, naspram onih koji ga samo demoliraju čim im se ukaže prilika za to.
24sedam.rs
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