Aktivisti SNS i građani nastavili sa akcijama: Sređeni Blok 63 i Dr Ivana Ribara (FOTO)

AKTIVISTI i simpatizeri Srpske napredne stranke nastavili su sa svojim akcijama uređivanja Beograda, pa su tako ovog puta sredili ulicu Dr Ivana Ribara, kao i dečije igralište u Bloku 63.

Foto: SNS

Oni su nalakirali klupe, ljuljške i penjalice na dečijem igralištu u parku.

Pored toga, očistili su i smeće koje se gomilalo po trotoaru u ulici.

Ovim gestom još jednom je pokazano ko brine o svom gradu i čuva ga, naspram onih koji ga samo demoliraju čim im se ukaže prilika za to.

24sedam.rs