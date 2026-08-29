VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO NA NASILJE BLOKADERA U UŽICU "Kao što nismo ustuknuli prošle godine, nećemo ni ove" TO JE NJIHOVA KAMPANJA

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je danas da je blokaderski pokret otpočeo svoju kampanju za predstojeće izbore, tamo gde je stao prošlog septembra.

Foto: Printskrin/ Jutjub Pančevo

-Kamenicom na kamermana RTS, hladnim oružjem na policiju, nedozvoljenim sredstvima na građane. Jedini greh Užičana danas je bio što su izašli na miting podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.

U očima blokadera, to je dovoljan razlog da se demolira Užice, tuče policija, razbijaju glave novinarima, vrši teror nad građanima. To su oni i tako će im izgledati kampanja. Ali kao što nismo ustuknuli pred nasiljem prošle godine, tako nećemo ni ove - jasan je Vučević.

Blokaderski pokret je danas otpočeo svoju kampanju za predstojeće izbore, tamo gde je stao prošlog septembra.



Kamenicom na kamermana RTS, hladnim oružjem na policiju, nedozvoljenim sredstvima na građane.



Jedini greh Užičana danas je bio što su izašli na miting podrške Aleksandru… pic.twitter.com/k2Hu74R7EB — Miloš Vučević (@milos_vucevic) August 29, 2026