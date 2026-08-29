Politika

VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO NA NASILJE BLOKADERA U UŽICU "Kao što nismo ustuknuli prošle godine, nećemo ni ove" TO JE NJIHOVA KAMPANJA

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 17:00

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LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je danas da je blokaderski pokret otpočeo svoju kampanju za predstojeće izbore, tamo gde je stao prošlog septembra.

ВУЧЕВИЋ ОШТРО ОДГОВОРИО НА НАСИЉЕ БЛОКАДЕРА У УЖИЦУ Као што нисмо устукнули прошле године, нећемо ни ове ТО ЈЕ ЊИХОВА КАМПАЊА

Foto: Printskrin/ Jutjub Pančevo

-Kamenicom na kamermana RTS, hladnim oružjem na policiju, nedozvoljenim sredstvima na građane. Jedini greh Užičana danas je bio što su izašli na miting podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.

U očima blokadera, to je dovoljan razlog da se demolira Užice, tuče policija, razbijaju glave novinarima, vrši teror nad građanima. To su oni i tako će im izgledati kampanja. Ali kao što nismo ustuknuli pred nasiljem prošle godine, tako nećemo ni ove - jasan je Vučević.

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