VUČEVIĆ OŠTRO ODGOVORIO NA NASILJE BLOKADERA U UŽICU "Kao što nismo ustuknuli prošle godine, nećemo ni ove" TO JE NJIHOVA KAMPANJA
LIDER naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je danas da je blokaderski pokret otpočeo svoju kampanju za predstojeće izbore, tamo gde je stao prošlog septembra.
-Kamenicom na kamermana RTS, hladnim oružjem na policiju, nedozvoljenim sredstvima na građane. Jedini greh Užičana danas je bio što su izašli na miting podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.
U očima blokadera, to je dovoljan razlog da se demolira Užice, tuče policija, razbijaju glave novinarima, vrši teror nad građanima. To su oni i tako će im izgledati kampanja. Ali kao što nismo ustuknuli pred nasiljem prošle godine, tako nećemo ni ove - jasan je Vučević.
Preporučujemo
Muškarac koji se oblači kao žena podržao blokadere (VIDEO)
28. 08. 2026. u 23:00
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)