NOVI KIKS LIVERPULA: Crveni opet nisu pobedili u Premijer ligi (VIDEO)
LIVERPUL je loše otvorio sezonu u Premijer ligi. Dva kola i dva remija za Crvene. Ovoga puta na "Enfildu" je gostovao Notingem Forest i rezultat je bio 2:2.
Nisu navijači engleskog velikana očekivala ovakav start sezone, ali moraju da se pomire sa činjenicom da su osvojili samo dva boda iz isto toliko susreta.
Baš kao i u prošlom kolu protiv Njukasla (2:2) i sad su se u finišu utakmice izvukli i izbegli poraz.
Gosti su sjajno počeli utakmicu i poveli su u 24. minutu preko Dana Ndoja. U 32. minutu domaćin je izjednačio, ali je pogodak Florijana Virca poništen zbog ofsajda.
U drugom poluvremenu dodali su gas izabranici Andonija Iraole i krenuli po pogodak. Do njega su stigli u 60. minutu preko Aleksandera Isaka.
Očekivalo se da će Crveni krenuti svim siliama ka golu rivala i preokretu, ali umesto toga usledio je hladan tuš za domaće navijače. Morgan Gibs-Vajt je u 70. minutu bio precizan sa bele tačke i "šumari" su drugi put poveli.
Liverpul je opet pokazao karakter i uspeo je da izbegne poraz, zahvaljujući novajliji Viktoru Munjozu koji je u 82. minutu zakucao loptu pod prečku.
Ekipa sa "Enfilda" posle dva kola ima dva boda, dok je Notingem Forest osvojio prvi bod ove sezone.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Egzodus sa Marakane se nastavlja! Zvezda prodala fudbalera u Rusiju!
29. 08. 2026. u 10:02
Kapiten Srbije zagrmeo: Moćne reči Jokića mora da čuje cela nacija!
29. 08. 2026. u 07:00
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
LIL TRAŽI IZNENAĐENjE PROTIV ŠAMPIONA: PSŽ već na startu prvenstva pod pritiskom!
Lil u petak uveče dočekuje Pari Sen Žermen u derbiju drugog kola Lige 1, sa velikim samopouzdanjem posle pobede nad Anžeom. Aktuelni šampion je, s druge strane, već ispustio bodove na startu sezone i sada će morati da pokaže zbog čega je ponovo glavni favorit za titulu.
28. 08. 2026. u 07:00
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)