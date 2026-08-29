NOVI KIKS LIVERPULA: Crveni opet nisu pobedili u Premijer ligi (VIDEO)

LIVERPUL je loše otvorio sezonu u Premijer ligi. Dva kola i dva remija za Crvene. Ovoga puta na "Enfildu" je gostovao Notingem Forest i rezultat je bio 2:2.

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Nisu navijači engleskog velikana očekivala ovakav start sezone, ali moraju da se pomire sa činjenicom da su osvojili samo dva boda iz isto toliko susreta.

Baš kao i u prošlom kolu protiv Njukasla (2:2) i sad su se u finišu utakmice izvukli i izbegli poraz.

Gosti su sjajno počeli utakmicu i poveli su u 24. minutu preko Dana Ndoja. U 32. minutu domaćin je izjednačio, ali je pogodak Florijana Virca poništen zbog ofsajda.

U drugom poluvremenu dodali su gas izabranici Andonija Iraole i krenuli po pogodak. Do njega su stigli u 60. minutu preko Aleksandera Isaka.

Očekivalo se da će Crveni krenuti svim siliama ka golu rivala i preokretu, ali umesto toga usledio je hladan tuš za domaće navijače. Morgan Gibs-Vajt je u 70. minutu bio precizan sa bele tačke i "šumari" su drugi put poveli.

Liverpul je opet pokazao karakter i uspeo je da izbegne poraz, zahvaljujući novajliji Viktoru Munjozu koji je u 82. minutu zakucao loptu pod prečku.

Ekipa sa "Enfilda" posle dva kola ima dva boda, dok je Notingem Forest osvojio prvi bod ove sezone.

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